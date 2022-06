77-Jähriger bedroht und beleidigt Polizeibeamte.

Mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss ein 77-jähriger Mann rechnen.

Mit diesem hatten es die Polizeibeamten am Sonntag im Krankenhaus in Aalen zu tun. Der 77-Jährige befand sich hier gegen 15.30 Uhr aufgrund eines Sturzes zur Untersuchung in der Notaufnahme. Von dort entfernte er sich, wobei er das Klinikpersonal bedrohte. Eine hinzugerufene Streife konnte den Mann am Parkhaus der Klinik antreffen. Da dieser deutlich alkoholisiert war, wurde er bezüglich einer möglichen Trunkenheitsfahrt belehrt.

Aufgrund eines positiv durchgeführten Atemalkoholtest sollte der Mann daraufhin einer Blutentnahme unterzogen werden. Hiergegen wehrte sich dieser vehement und versuchte nach den eingesetzten Beamten zu schlagen, sodass er fixiert werden musste. Im weiteren Verlauf bedrohte und beleidigte er die Beamten.