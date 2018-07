750 Kirchenaustritte im Dekanat Ostalb

Im katholischen Dekanat Ostalb sind im vergangenen Jahr 750 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das zeigt ein Blick in die jetzt veröffentliche Statistik der Bistümer in Deutschland. Zum Jahresende 2017 waren im Dekanat Ostalb, das neben dem Ostalbkreis auch einen kleinen Teil des Rems-Murr-Kreises mit Alfdorf umfasst, 153 715 Katholiken registriert. Von ihnen wurden im Jahresdurchschnitt 18 026 als Gottesdienstteilnehmer gezählt. Das entspricht einem Anteil der Gottesdienstbesucher von 11,7 Prozent. Zum Vergleich: In der Diözese Rottenburg-Stuttgart liegt dieser Anteil bei 9,2, deutschlandweit bei 9,8 Prozent.

Die Statistik für das Dekanat Ostalb für das Jahr 2017 weist zudem 1171 Taufen, 1263 Erstkommunionen, 1454 Firmungen und 365 kirchliche Eheschließungen aus. 1763 Katholiken auf der Ostalb mussten im vergangenen Jahr zu Grabe getragen werden. Zwölf Menschen im Dekanat wurden neu in die katholische Kirche aufgenommen, 28 sind wieder in sie eingetreten.