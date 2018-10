750 Euro für Maja-Fischer-Hospiz

Das Team des Frauen-Kleider-Basars in Ebnat konnte als Erlös aus dem Herbst/Winter-Basar 750 Euro an das Maja-Fischer-Hospiz spenden. Erika Linse (rechts) und Monika Retzbach (Mitte) übergaben stellvertretend für das Frauen-Kleider-Basar-Team einen Scheck an die Pflegedienstleitung des Maja-Fischer-Hospizes in Ebnat, Helga Schmid. Unter der Losung „ Das gemeinsame Leben bis zuletzt“ begleiten Pflegepersonal , Hospizbegleiter und ehrenamtliche Hospizbegleiter die Gäste auf ihrem letzten Weg. Die Spende ist ein Zuschuss für die Betriebskosten des Hospizes.