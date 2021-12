75 und 70 Jahre im Kirchenchor mit dabei

Die Cäcilienfeier des Kirchenchores Sankt Nikolaus und des Chors inTakt aus Waldhausen hat auch in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation in reduzierter Form und mit Maske und Abstand in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus stattgefunden. Der Abend begann traditionell mit einem Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen der Chöre, welcher von Pfarrer Albert Kannaen zelebriert wurde. Eine Schola des Kirchenchores Nikolaus unter der Leitung von Stefan Hahn-Dambacher umrahmte diesen feierlich.

Nach dem Gottesdienst begrüßten Ute Hirsch und Susanne Rettenmaier alle Anwesenden mit einem Sketch. Vorsitzender Konrad Saur eröffnete danach die Cäcilienfeier.

Pfarrer Albert Kannaen betonte in seinem Grußwort, wie wertvoll es sei, in Waldhausen zwei gute und aktive Chöre zu haben. Gerade in der Zeit von Corona, in der das Singen für die Gemeinde während der Gottesdienste nur sehr eingeschränkt möglich gewesen sei, hätten die Chöre mit der Begleitung sämtlicher Messen, Firmungen und der Erstkommunion der Gemeinde sehr viel Freude bereitet.

Im Mittelpunkt der Feier standen die Ehrungen der Jubilare. In diesem Jahr konnten zwei außergewöhnliche und fast einmalige Jubiläen gefeiert werden. Anne Saur singt seit nunmehr 75 Jahre im Kirchenchor. Sie ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit 13 Jahren als Schülerin eingetreten. Seither ist sie aktiv im Kirchenchor dabei. Josef Schmid feiert sein 70. Jubiläum. Auch er hat schon als junger Mann die Liebe zur Kirchenmusik entdeckt. Der Tenor lässt auch heute, mit 92 Jahren, keine Probe und keine Aufführung aus.

Für fünf Jahre Chormusik in den beiden Chören wurden geehrt: Nicole Wilhelm, Maria Hahn-Dambacher, Lucas Maier, Fabian Haas und Johannes Pompe. Die Urkunde des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart für 15 Jahre erhielt Relindis Litke. Für 35 Jahre wurde Anton Nuding, der auch langjähriger Vorsitzender des Kirchenchores war, geehrt. Maria Dambacher erhielt für 50 und Maja Ruf für 55 Jahre den Ehrenbrief des Bischofs und den Ehrenbrief des Deutschen Cäcilienverbands.

Ein ganz besondere Dank ging auch an den Chorleiter und Organisten Stefan Hahn-Dambacher, ebenso an die Organistin Ute Hirsch, die zusätzlich zum Orgelspiel aktiv in beiden Chören mitsingt. Hahn-Dambacher sagte, dass die Atmosphäre in beiden Chören sehr gut sei und die Chöre zusammen eine starke Gemeinschaft bildeten.