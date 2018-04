7:5 - Elks bezwingen Zweitligisten

Was für eine starke Leistung: Die Ellwanger Baseballer bezwingen den Zweitligisten der Tübingen Hawks und ziehen verdient in die nächste Pokalrunde ein. In der ersten Runde des Landes-Baseball-Pokals wurde der Vertreter der 2. Baseball-Bundesliga von den Elks des TSV Ellwangen mit 7:5 besiegt.

Im ersten Pflichtspiel der Saison wurde zum ersten Mal ersichtlich, wie gut das Wintertraining der neuen Spielertrainer Johannes Schäffler und Constantin Toth (wir berichten bereits ausführlich) fruchtete: Mit Nachwuchsspieler Tim Hunke auf dem Pitchers Mound zeigte sich die TSV-Verteidigung am vergangenen Sonntag von ihrer besten Seite.

In den beiden ersten Innings hatten die Hawks keine Punktchance. Ein erstes Offensivfeuerwerk brannten die Elks in Inning zwei ab: Mit einem Solo-Homerun von Sardar Hakim, einem Single von Johannes Jakob, einem (Runs-Batted-In) RBI-Triple von Johannes Schäffler und einem weiteren RBI-Single von Alexander Wanzek gingen die Elks mit 3:0 in Führung. Danach schlichen sich allerdings kleine Fehler in die Verteidigung der Virngrund Elks ein und folglich konnte Tübingen im dritten und vierten Inning drei Runs zum 3:3-Ausgleich erzielen.

Erst ein wichtiges Double-Play am ersten Base von Johannes Jakob stoppte den Angriff der Hawks aus Tübingen. Ab dem fünften Inning veränderten die Elks ihre Verteidigung auf sechs Positionen und Alexander Wanzek übernahm von Tim Hunke den Werferhügel. Auch in dieser Konstellation hielten die Elks die Hawks im Schach und ließen nur einen Run für die nächsten vier Innings zu. Da die Elks keine weiteren Punkte erzielen konnten, gingen die Hawks zunächst zum 4:3 in Führung.

Eitel furios zum Zwei-Punkte-Homerun

Das änderte sich explosionsartig im achten Inning: Emil Behr kam mit einem Hit auf Base, ein Zwei-Punkte-Homerun von Clemens Eitel und ein weiterer Zwei-Punkte-Homerun von Johannes Jakob reichten den Baseballer der Ellwanger Elks zur 7:4-Vorlage. Die Hawks aus Tübingen stemmten sich nochmals vehement gegen die sich nun abzeichnende Pokal-Niederlage. Bei drei Hits, einem Run und am Ende mit allen Bases geladen gegen sich, gelang den Elks aber das ersehnte dritte „Aus“ zum Endstand von 7:5. Mit drei Homeruns einem offensiv sehr überzeugenden Auftritt des neu formierten Herrenteams des TSV Ellwangen ziehen die Underdogs also verdient in die nächste Pokalrunde ein.

Am 22. April beginnt die Saison in der Baseball-Verbandsliga auswärts gegen die „Raubritter“ in Schriesheim. Das erste Verbandsliga-Heimspiel gibt es dann am Sonntag darauf, am 29. April, in Ellwangen zu sehen.