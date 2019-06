74 Läufer trotzen der Hitze beim Ipf-Panoramalauf

Bei strahlend blauem Himmel und fast tropischen Temperaturen machten sich 74 Läufer auf die herrliche Strecke des Ipf-Panoramalaufes am Fuße des Bopfinger Hausbergs. Vom Sportplatz des SV Kerkingen ging es los Richtung Oberdorf. Am „Ipf-Weiher“ vorbei folgte ein langer Anstieg, der das Feld etwas sondierte. Von da aus ging es zurück auf die Strecke der fünf Kilometer Läufer entlang der renaturierten Sechta und dem Auerochsengehege.

Zurück in Kerkingen führte die kurze Distanz zurück zum Ziel, während die siebzehn 11,3 Kilometer Läufer und Walker noch eine Runde um den Spitzweiher drehten. So idyllisch die Strecke auch ist, eines bietet sie den Läufern nicht – Schatten. Aber die Organisatoren hatten an alles gedacht und so konnten sich die Läufer an zwei an der Strecke aufgestellten Duschen erfrischen und abkühlen. Zudem hatte auch jeder Streckenposten Wasserflaschen vorrätig. Dennoch sah man den Läufern im Ziel die Anstrengungen an, die sich auch auf die Siegerzeiten auswirkten. So benötigte der Sieger des 5 Kilometer-Laufs, Norman Glenk, mit 18:58 Minuten über fünf Minuten länger als letztes Jahr. Aber eigentlich sind die Zeiten Nebensache, so Rolf Illenberger, der zusammen mit Klaus Deeb und Klaus Schwarz das Organisationsteam bildet. „Samstagnachmittag war bei unserem Dorfpokalturnier immer wenig los. So kamen wir auf die Idee mit dem Panoramalauf“, so die kurze Geschichte. „Das Hauptaugenmerk liegt am Spaß an der Bewegung. Deswegen verlangen wir auch keine Startgebühr. Und unsere herrliche Landschaft und die Strecken entlang der Sechta bieten sich ja förmlich dafür an.“

Sport für die Familie

So nutzten auch zahlreiche Familien den Ipf-Panoramalauf zum gemeinsamen Sport. Kein Wunder also, dass sich der Panoramalauf schon bei seiner zweiten Auflage großer Beliebtheit erfreut und bereits echte Fans hat. Nach dem Zieleinlauf war der Getränkestand erste Anlaufstelle. Trotz guter Beschilderung, Streckenposten und Tempomacher verpassten zwei Läufer die Schleife um den Spritzweiher. Da ihnen die Strecke zu kurz vorkam, liefen sie im Ziel einfach weiter. Erst die jetzt fehlende Beschilderung brachte sie zum Stehen. Diese kleine Anekdote war den Organisatoren jeweils eine Flasche Sekt wert.

Auszug aus der Ergebnisliste: Damen 11,3 km: 1. Daniela Kallis 64:45; Männer 11,3 km: 1. Günther Thorwart 50:14 – 2. Michael Senz 55:57 – 3. Jonas Frick 57:31; Damen 5 km: 1. Monika Wohlfrom 27:59 – 2. Janina Wohlfrom 28:30 – 3. Felicia und Romi Bihr 29:19; Herren 5 km: 1. Norman Glenk 18:58 – 2. Jonas Illenberger 22:22 – 3. Tobias Müller 22:25; Walk: Damen 11,3 km: 1. Ute Enzi 101:0 – 2. Michaela Kleindienst 102:31 – 3. Katja Rathgeber 102:35; Herren 11:3 km: 1. Peter Kaiserauer; Damen 5 km: 1. Hildegard Müller 41:33 – 2. Christel Illenberger 41:35 – 3. Marina Bühlmeier 41:37.