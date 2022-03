72-Jährige übergibt Münzen und Gold an Betrüger

Eine 72-Jährige ist am Freitag das Opfer von Betrügern geworden.

Gegen 15 Uhr erhielt die Frau aus Wasseralfingen einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, welcher ihr mitteilte, dass in ihrem Wohngebiet eingebrochen wurde und ihr Haus durch die Diebe ebenfalls gefährdet sei. Der Dame wurde angeboten, dass die „Polizei“ ihre Bargeld- und Schmuckbestände so lange sicher verwahren würde, bis die Gefahr beseitigt sei.

Tatsächlich brachten die Betrüger die Frau dazu, dass diese Münzen und Gold im Wert von etwa 30 000 Euro - verpackt in einer schwarzen Stofftasche - an die Betrüger übergab. Die Übergabe erfolgte am Freitag gegen 17 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Adenauerstraße / Spitzwegstraße.

Der Abholer war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er sprach fließend Deutsch und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Die Geschädigte gab an, dass es sich bei dem Abholer um eine Person mit türkischem Aussehen gehandelt habe.

Hinweise auf die Betrüger erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960.

Die Polizei rät: Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes oder sonstigen Wertgegenständen an Unbekannte denken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten oder bieten an, ihre Wertsachen zu verwahren. Legen Sie auf und rufen Sie zurück Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.