7068 Euro Kaufkraft im pro Einwohner

Die IHK Ostwürttemberg hat die Kaufkraftdaten der Region analysiert und dabei in Ostwürttemberg eine Kaufkraft in Höhe von knapp 3,144 Milliarden Euro ermittelt. Damit verfügt jeder Einwohner in der Region über durchschnittlich 7068 Euro, die im stationären, Versand- und Online-Handel ausgeben werden können. Ostwürttemberg liegt damit über dem bundesweiten Durchschnitt, der bei 6924 Euro pro Person liegt.

In absoluten Zahlen liegen bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft erwartungsgemäß die Großen Kreisstädte mit den meisten Einwohnern vorne: Aalen mit insgesamt knapp 502 Millionen Euro, Schwäbisch Gmünd mit 415 Millionen, Heidenheim mit 339 Millionen, Ellwangen mit 173 Millionen und Giengen mit 129 Millionen Euro. Pro Einwohner nimmt Rosenberg mit 9132 Euro deutlich den ersten Platz vor Mutlangen mit 7523 Euro ein. Königsbronn folgt als erste Gemeinde aus dem Landkreis Heidenheim auf Platz 5 mit 7420 Euro und somit auch deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Alexander Paluch, Branchenkoordinator Handel der IHK Ostwürttemberg, hat die Ergebnisse zusammengefasst: „Unter den 79 IHK-Bezirken Deutschlands liegt Ostwürttemberg bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Kopf auf Rang 26 und damit noch vor IHK-Bezirken wie beispielsweise Schwaben, Rhein-Neckar, Kiel oder Berlin.“

Umsätze im stationären Einzelhandel gestiegen

Die Umsätze im stationären Einzelhandel sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Bei den Umsätzen liegen die großen Standorte vorne: Aalen (514 Millionen Euro), Schwäbisch Gmünd (440), Heidenheim (414) und Ellwangen (215). „Bopfingen schiebt sich hier mit knapp 116 Millionen Euro sogar noch vor Giengen, wo der örtliche Einzelhandel knapp 94 Millionen Euro an Umsatz erwirtschaftet. Positiv für Bopfingen dürfte sich die Neueröffnung eines Möbelhauses ausgewirkt haben“, erklärt Paluch.

Interessant ist dabei aber auch der stationäre Umsatz pro Einwohner in der Region: Nach Bopfingen (9816 Euro), Ellwangen (8639) und Heidenheim (8475) folgen Essingen (7770), Aalen (7561) und Schwäbisch Gmünd (7248). Diese liegen damit auch alle über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 7240 Euro Umsatz pro Einwohner im stationären Einzelhandel.

In Essingen ist der relativ hohe Pro-Kopf-Umsatz wohl insbesondere auf das interkommunale Gewerbegebiet Dauerwang, ein Zweckverband der Gemeinde Essingen mit der Stadt Aalen, zurückzuführen. „Oftmals sind außergewöhnlich hohe Kennzahlen auch auf große Einzelhandelsflächen auf der grünen Wiese zurückzuführen. Diese Flächen bündeln Kaufkraft und führen zu einer Umsatzverbesserung an diesen Standorten. Die Kehrseite dazu bildet sich jedoch dann an den Orten, wo die Versorgung der Bevölkerung nur noch untergeordnet direkt vor Ort erfolgt“, so Paluch. Hier spielt der Erhalt der Nahversorgung beziehungsweise die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs dann eine wichtige Rolle.

Bopfingen profitiert

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren sind die absoluten Umsatzzahlen in den Städten und Gemeinden über 10 000 Einwohnern insgesamt gestiegen. Hier ist vor allem wieder Bopfingen mit einem Anstieg von etwa 38 Prozent hervorzuheben, das von der Neueröffnung eines Möbelhauses profitiert. Paluch: „Insgesamt ist die Kaufkraft für den Einzelhandel in allen Städten und Gemeinden Ostwürttembergs seit 2016 kontinuierlich angestiegen. Dies hängt wiederum mit der aktuell guten wirtschaftlichen Lage, dem daraus resultierenden stabilen Einkommen und der gleichzeitig geringen Arbeitslosigkeit in der Region zusammen.“