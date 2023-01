„Eine tolle Sache“, findet Siggi Kirsch die Summe, die er mit seinen AH-Fußballern des VfR Aalen für die „gute Sache“ gesammelt hat. Neben dem Betrag von 700 Euro, den eine Abordnung der Fußballer um Kirsch an den Leiter des Aalener Tafelladens übergeben hat, wurden auch einige Kisten an Lebensmittel durch die Weihnachtsaktion an den Laden vermittelt.

Eine gelungene Aktion, die sicher nicht die letzte der engagierten AH-Fußballer des VfR Aalen gewesen ist.