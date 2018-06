70 wollen Chef der Stadtwerke werden

Die Namen von über 70 Kandidaten stehen derzeit auf der Liste der Stuttgarter Management- und Personalberatung Dr. Heimeier und Partner. Und alle eint sie die gleiche Absicht: Sie wollen Chef der Aalener Stadtwerke werden.

An das Stuttgarter Büro haben die Stadtwerke die Aufgabe übertragen, sich auf die Suche nach einem endgültigen Nachfolger für den ehemaligen Stadtwerke-Geschäftsführer Cord Müller zu machen. Der Vertrag mit ihm war bekanntlich im vergangenen Dezember aufgelöst worden. Nach jetzigem Stand könnte der Gemeinderat im September eine Entscheidung darüber fällen, wer künftiger Chef der Stadtwerke werden soll, sagt deren Aufsichtsratsvorsitzender, Oberbürgermeister Thilo Rentschler.

„Wir sind mitten im Verfahren und gehen fast schon auf die Zielgerade“, so Rentschler. Nach dessen Aussage habe die Stuttgarter Personalberatungsfirma ihre Suche nach einem künftigen Stadtwerke-Chef im April gestartet, im „Headhuntig“-Verfahren, also durch gezielte Ansprachen, ebenso wie durch Anzeigen, die geschaltet worden seien. Inzwischen stünden auf der Liste der Interessenten über 70 Namen, seit drei Wochen liefen „Intensivgespräche“ mit ihnen, rund 20 seien bereits geführt worden.

Ziel sei es, so Rentschler weiter, gemeinsam mit dem Personalbüro und dem innerhalb des Aufsichtsrats der Stadtwerke gebildeten Personalausschuss (mit je einem Vertreter aus jeder Gemeinderatsfraktion) die „heißen Kandidaten“ noch im Juli näher anzuschauen. Fünf bis sechs aus der langen Liste sollen es etwa sein. Auf dieser Basis, so Rentschler, solle der Personalausschuss dann eine Empfehlung an den Aufsichtsrat abgeben. Diese Empfehlung werde dann schließlich in den Gemeinderat kommen, der möglicherweise im September in Form eines Weisungsbeschlusses an die Aufsichtsratsmitglieder über den künftigen Stadtwerke-Chef anschließend entscheiden soll.

Weiß ist nur kommissarisch tätig

Seit der Aufhebung des Vertrags mit Cord Müller fungiert der Wirtschaftsbeauftragte der Stadt, Wolfgang Weiß, zugleich auch als Geschäftsführer der Stadtwerke Aalen. Von Anfang an hatte OB Rentschler dabei betont, dass dies nur eine „kommissarische“ Funktion sei.