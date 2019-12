70 Mannschaften spielen um den Titel

Aalen-Wasseralfingen (an) - Es ist wieder soweit – Der Budenzauber geht wieder los. Drei Tage Hallenfußball pur gibt es bei der Turnierserie der FV Viktoria Wasseralfingen um den Günther und Schramm-Cup in der Talsporthalle Wasseralfingen zu sehen.

Die Spiele werden wie gewohnt mit Rundumbande gespielt. Dem Turnierchef Stefan Eisele und seinem Team ist es wieder gelungen ein gutes Teilnehmerfeld zusammen zu stellen. Am Vormittag des 27. Dezember machen die C-Junioren mit zehn Teams den Auftakt mit dem C-Jugendturnier. Ab 18.30 Uhr messen sich die B-Junioren. Am 28. Dezember steht morgens das E2- Junioren-Turnier an am Nachmittag treten zehn E1-Junioren-Teams an. Den Abschluss der Turniere machen am 29. Dezember die kleinsten Junioren morgens die F2-Junioren am Nachmittag die F1. Das Teilnehmerfeld der einzelnen Jahrgänge verspricht guten Fußball vom 1. FC Heidenheim, VfR Aalen, SSV Ulm TSV Neu Ulm, dem FSV aus Waiblingen, Normania aus Gmünd, VFL Kichheim und der SppV Ansbach sind namhafte Teams vertreten. Aber auch die regionalen Mannschaften sind mit von der Partie.