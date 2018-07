70 Mädchen am Ball

Der Mädchenfußball-Aktionstag Schule bei der Egauschule in Dischingen in Kooperation mit dem FC Härtsfeld brachte den etwa 70 Mädchen großen Spaß. Teilgenommen haben auch Schülerinnen aus den umliegenden Schulen. „Dabeisein ist alles – mitmachen, ausprobieren, Spaß haben“, so die Mädchenreferentin des Bezirks Ostwürttemberg, Nina Schwarz.

Die Mädchen zwischen 6 und 16 Jahren machten verschiedene Stationen durch. Darunter waren auch Spiele wie Zombie-Ball, Tropf-Ball, Fußballgolf, Torschuss, „Vier-gegen-Vier“ oder auch das sehr beliebte „Bälle klauen“.

Der Mädchenfußball-Aktionstag Schule gehört zum Konzept des Württembergischen Fußballverbands der Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs im gesamten Verbandsgebiet. Ein Schnuppertraining sowie auch ein Kinderferienprogramm wird für interessierte Mädchen stattfinden. Weitere Infos unter www.fch03.de oder Facebook-Seite www.facebook.com/fch03.