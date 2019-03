70 000 Euro für Aalbäumle-Turm

Das Aalbäumle ist was ganz Besonders. Ein Stück Heimat. Eine Art Wahrzeichen auf dem Hausberg der Aalener, beliebtes Ausflugsziel und Grillplatz mitten im Wald. Da sind sich alle einig im Gemeinderat. Im vergangenen Jahr investierte die Stadt zum 120-jährigen Bestehen des beliebten Ausflugsziels auf dem Langert 100 000 Euro. Nun soll’s weitergehen und zunächst der Turm für 70 000 Euro ertüchtigt werden.

Eine überschaubare Summe im Vergleich zur Kompletterschließung (Wasser, Abwasser, Strom) für Hütte, Toiletten und Grillplatz, die die Verwaltung in einer „Option A“ auf eine runde Million Euro taxiert. Dass in Sachen sanitäre Anlagen und Stromversorgung etwas getan werden muss, ist aber Konsens im Rat. Konsens sei auch, stellte Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle fest, dass eine Ertüchtigung des Wanderer- und Familientreffs notwendig ist. Konsens sei weiter, dass die derzeitige Toiletten-Situation nicht ausreichend und das alte, lärmende Stromaggregat „unzumutbar“ sei. Die Erschließung mit Strom, Wasser und Abwasser sei aber fern von einer entsprechenden Infrastruktur schwierig und schwierig sei auch das Gelände geologisch – viel Fels liegt unter dem Langert.

„Nicht mehr viel passiert“

Dass zum Jubiläum investiert wurde, geht für Thomas Wagenblast (CDU) auch in Ordnung. Danach sei aber nicht mehr viel passiert. Zudem moniert er, dass die Pläne in der Sitzungsvorlage vom Juli 2018 stammen. Und weiter stößt er sich an der Kostenschätzung für die Kompletterschließung (über die Familien-Skipiste), die sich auf „mutmaßlich rund eine Million“ belaufen würde. In der Stadt seien ja schon jede Menge Leitungen verlegt worden, da könne man einen konkreteren Kostenrahmen erwarten. Klar sei: Dieses „schöne Stück Heimat“ und „Kleinod für Naturbegeisterte“ müsse man weiterentwickeln.

Auch für Hermann Schludi (SPD) ist das Aalbäumle ein „Wahrzeichen, das gepflegt werden muss.“ An diesem beliebten Platz für Wanderer und Familien wolle man aber auf keinen Fall „die Reichsstädter Tage“, sprich keine Event-Gastronomie. Der Platz soll den Charme bewahren, den er in der Vergangenheit und jetzt hat: ein Platz in der Natur und mitten im Wald, zu dem man wandern muss. Deshalb hält er nichts davon, dort oben die Besucherfrequenz zu erhöhen. Von einer Vollerschließung hält er auch vor allem wegen der Kosten nichts. Auch andere Vereins- und Wanderheime mit mindestens genau so vielen Besuchern würden mit einer Sickergrube (Toiletten) arbeiten. Zudem müsse man darauf achten, hier keinen Präzedenzfall zu schaffen.

Beim Abwasser, Frischwasser, Toiletten und Stromversorgung hat die Stadt verschiedene Alternativen vorgeschlagen. Beim Themas Strom geht für Michael Fleischer (Grüne) eine Option gar nicht: ein neues Diesel-Aggregat, das mit 25 000 Euro (ohne Tank) die günstigste Lösung wäre. Mehrere Räte hatten unter anderem moniert, dass bei allen Varianten die Verwaltung nicht die Folge- und Unterhaltungskosten angegeben hat. Der Gemeinderat stimmte den 70 000 Euro für Instandhaltungsarbeiten am Turm zu. Wie es mit der Erschließung weitergehen wird, damit beschäftigt sich nun noch der Technische Ausschuss.