67-Jähriger stößt Angreifer zu Boden und flüchtet

Als am Mittwochabend ein 67-jähriger Fußgänger gegen 22.45 Uhr zwischen Bahnhof und ZOB unterwegs war, stellte sich ihm eine dreiköpfige Personengruppe ohne ersichtlichen Grund in den Weg. Als einer der Unbekannten den Mann angreifen wollte, wehrte sich das Opfer, stieß den Angreifer zu Boden und flüchtete in Richtung Wilhelm-Zapf-Straße. Eine weitere Person aus der Gruppe verfolgte den Geschädigten und wollte anschließend auf ihn einschlagen. Dies wurde aber von einer vierten, bislang unbekannten Person verhindert. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.