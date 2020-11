657 Wünsche warten auf Erfüllung

Wünsche auswählen, diese für andere erfüllen und damit zum Wunschengel werden – das ist ab 28. November bis einschließlich 9. Dezember am Wunschbaum in der Galerie im Rathaus möglich. Dort wird der Baum auch am heutigen Samstag von 9.30 bis 12 Uhr offiziell eröffnet. Wer sich einen Wunsch gepflückt hat, kann sein Geschenk bis spätestens 9. Dezember um 12 Uhr im Rathaus beim Wunschbaum abgeben.

Dass die Not nach diesem ungewöhnlichen Jahr groß ist, schreibt die Stadt in einer Mitteilung, zeigen die 657 Wunschzettel, ausgefüllt von großen und kleinen Aalenern, die die Spionkarte oder die Tafelladenkarte besitzen. Getreu dem Motto „Aalen hält zusammen – Füreinander. Miteinander. Gemeinsam für eine starke Solidargemeinschaft“ sei es das Ziel, dass alle abgegebenen Wünsche erfüllt werden. Die Aktion Wunsch.Engel@Aalen eigne sich auch sehr gut für Schulklassen, Belegschaften und Firmen, die an Weihnachten gezielt helfen möchten, denn es könnten selbstverständlich auch mehrere Wünsche gepflückt und erfüllt werden. Die Abstands- und Hygieneregeln sind laut Stadt beim Besuch am Wunschbaum einzuhalten, ein geeigneter Mund- und Nasenschutz sei zu tragen.