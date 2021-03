650 Aalener erstrampeln 150 000 Kilometer

Im vergangenen Jahr haben die fast 650 teilnehmenden Radlerinnen und Radler beim Aalener Stadtradeln über 150 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und damit rund 22 Tonnen CO2 vermieden. Zusammen haben sich 41 Teams aus Firmen- und Arbeitskollegen, Schulen, Sportvereinen, Familien und Freundeskreisen beteiligt. Das hat die Stadt jetzt vermeldet.

Vom 7. bis zum 27. September waren die Teilnehmenden in Aalen bei der Aktion Stadtradeln drei Wochen lang gemeinsam mit der Initiative Radkultur in die Pedale getreten und hatten trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie gezeigt, wie selbstverständlich das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zum Aalener Alltag dazugehört. Zum neunten Mal nahmen Radelnde damit für die Stadt Aalen an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil, dem die Stadt Aalen 1995 beigetreten war.

„Das ist ein echtes Rekordergebnis“, freut sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler über das Resultat 2020,m mit dem das Ergebnis von 2019 um fast 45 000 Kilometer übertroffen worden sei. Beginnend mit dem Jahr 2020 soll das Engagement für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur nun auch unabhängig von der Anzahl gesammelter Kilometer honoriert werden.

Den ersten Platz erradelte das Team „Komoot Radler“ mit 16 948 Kilometern, gefolgt von den „Die Pelzwaden“ (14 189 Kilometer) und auf Platz drei dem Team der Maschinenfabrik Alfing Kessler (12 562 Kilometer). In der Kategorie der aktivsten Radler mit den meisten Kilometern in Aktionszeitraum belegen Reinhold Leis Platz 1 (3802 Kilometer), Uwe Schellhorn (2698 Kilometer) Platz 2 sowie Jürgen Mutscheller (2066 Kilometer) Platz 3. Führend bei den teilnehmenden Schulteams ist das Theodor-Heuss-Gymnasium (Team THG) mit 11 129 Kilometern und gleichzeitig Platz 4 aller Teams. Mit 4075 Kilometern erreichten die Radler des Kopernikus Gymnasiums Wasseralfingen Platz zwei, gefolgt vom Team der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen (2570 Kilometer auf Platz 3 sowie der Hermann-Hesse-Schule (2021 Kilometer) auf dem vierten Platz. Das Team der Hochschule Aalen strampelte 6982 Kilometer fürs Klima.

Unter allen Teilnehmern wurden Preise ausgelost, deren Gewinner noch benachrichtig werden. Die teilnehmenden Schulen erhalten Pokale und Preisgelder.

Das zehnte Stadtradeln in diesem Jahr wird in der Zeit von 7. bis 27. Juni in Aalen stattfinden.