65-Jähriger muss reanimiert werden

Massive gesundheitliche Probleme sind offensichtlich der Grund dafür gewesen, warum ein 65-Jähriger am Donnerstag mit seinem Aut in der Hegelstraße nach links von der Straße abkam, in eine Hecke fuhr und nur durch ein Gartentor gestoppt wurde. Der Mann war gegen 10.30 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Zeugen leisteten erste Hilfe, kurze Zeit später traf der Rettungsdienst ein, reanimierte den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Neben dem Auto des 65-Jährigen wurde auch noch ein Mercedes beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden von geschätzten 17 500 Euro.