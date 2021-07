65 Absolventen im Berufskolleg I

65 Schülerinnen und Schüler haben an der Kaufmännischen Schule Aalen ihre Zeugnisse zum erfolgreichen Abschluss des Kaufmännischen Berufskollegs 1 erhalten. Trotz Schulschließung und Fernunterricht erzielten die Absolventen überdurchschnittliche Ergebnisse. So konnten sieben Preise und 17 Belobigungen vergeben werden. Den besten Durchschnitt mit 1,1 erzielte Ramyha Leins.

Im Anschluss an das Berufskolleg I wechseln die Schülerinnen und Schüler in eine duale Ausbildung oder absolvieren das Berufskolleg II mit der Fachhochschulreife, so der Schulleiter der Kaufmännischen Schule Aalen, Jochen Wörner.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sind (P = Preis, B = Belobigung):

Klasse BK1W/1 (Profil Geschäftsprozesse): Celina Ackermann, Salem Aman Hagos, Nnamdi Ariwuzo (B), Erika Bender (P), Laura Bodamer (B), Baris Degirmenci (P), Angelina Dei, Leah-Sophie Drees, Natalie Gaiser (B), Mert Hamurcu, Silas Horvath (B), Asli Ilhan, Anna-Maria Junker (B), Sarah Kersten, Kevin Kohout, Marlon Krauß (B), Ramyha Leins (P), Polina Rapp (B), Leonie Schauermann (B), Cora Schmidt, Marcella Schwarz, Valentin Strobel, Botan Tayfur, Matthias Ziermann, Pablo Zurke (B).

Klasse BK1W/2 (Profil Übungsfirma): Jesse Blum, Mara Brosig, Jennifer Enders (B), Vivian Friedenauer (P), Marija Galic, Luca Gierke (B), Lea Klaus (B), Anna Knaus, Rabia Mercan, Seyma Metan, Kaan Muratoglu, Ceren Özer, Azra Özkan, Pia Patzelt (P), Selin Satir, Annalena Schmidt (P), Florian Seibold, Deniz Tasci, Rohat Tayfur, Andreas Wagner.

Klasse BK1W/3 (Profil Juniorenfirma): Saliha Afsin, Dominic Bäuerle, Lisa-Marie Brüstle (B), Sophie Contzen, Berat Durmus, Bente Evertz, Julian Gerke (B), Dustin Heer, Manuel Ilg, Samet Kaya, Alina Kinzel (B), Anni Kroker (B), Lisann Maier (P), Mert Pehlivan, Mareike Pfisterer, Alina-Sophia Roman (B), Nese Sarioglu, Marc Schindler, Sebastian Stengel, Enes Tanriverdi, Lucy Wahl.