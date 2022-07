Leichte Verletzungen hat eine 64-jährige Frau bei einem Unfall am Kreisverkehr in der Willy-Brandt-Straße erlitten. Eine 57-Jährige war am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr mit ihrem Auto auf den verkehrsbedingt stehenden Wagen der 64-Jährigen aufgefahren. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Informationen vor.