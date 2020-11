Die AOK Ostwürttemberg ist auch im vergangenen Geschäftsjahr weiter gewachsen. Aktuell sind bei der größten Krankenkasse der Region mehr als 174 500 Menschen versichert. 2019 konnten fast 3000 Neuversicherte gewonnen werden.

Hans-Joachim Seuferlein, Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion, führt die Entwicklung auf die guten Versorgungsangebote und den Service in Ostwürttemberg zurück. „Wir setzen landesweit und in der Region Maßstäbe für eine gute Gesundheitsversorgung und für eine gute Prävention“, so Seuferlein. Doch der AOK-Chef sieht trotz der guten Geschäftsentwicklung das kommende Jahr sehr kritisch. „Dem baden-württembergischen Gesundheitssystem drohen im Jahr 2021 ein Abfluss von mehr als einer Milliarde Euro. Als größte regionale Kasse sind wir hier stark betroffen“, sagt Seuferlein.

Was dem Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg Sorgen bereitet, ist die von der Bundesregierung vorgesehene Sozialgarantie. Um die Sozialversicherungsbeiträge 2021 unter 40 Prozent zu halten, soll die Finanzlücke von 16,6 Milliarden Euro im Gesundheitsfonds hälftig aus den Finanzreserven der Krankenkassen geschlossen werden. Allein die AOK Baden-Württemberg müsste 617 Millionen Euro an den Gesundheitsfonds zurücküberweisen. „Das sind die Beitragsgelder der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Baden-Württemberg, mit denen wir bisher bei der AOK gut und vorausschauend gewirtschaftet haben, um weiterhin für unsere Versicherten in eine gute Versorgung investieren zu können“, erklärt Seuferlein. Es sei ein Eingriff in die Finanzautonomie der Krankenkassen. Planungssicherheit gehöre damit der Vergangenheit an. Wenn die Regierung die Sozialversicherungsbeiträge 2021 unter 40 Prozent halten möchte, sollte dies, so Seuferlein, ordnungspolitisch sauber aus Steuermittel finanziert werden.

Parallel zur Sozialgarantie wurde die Finanzarchitektur der Kassenfinanzierung reformiert. Unter anderem mit der Einführung einer Regionalkomponente will man die Gelder aus dem Gesundheitsfonds gerechter verteilen. Leider sei das nicht gelungen, stellt der Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg fest. Bei der Ausgestaltung der Regionalkomponente sei nicht auf gut funktionierende Versorgungsstrukturen geschaut worden. Es würden weniger effiziente und teurere Versorgungsstrukturen sogar belohnt. Seuferlein macht dies an der Palliativversorgung fest. Diese erfolge in Baden-Württemberg größtenteils ambulant, in Nordrhein-Westfalen stationär. Da die stationären Kosten höher ausfiellen, werde zukünftig mehr Geld dorthin fließen. Allein durch diese Stellschraube erhalte t die AOK Baden-Württemberg 123 Millionen Euro pro Jahr weniger. Das Gesundheitssystem von Baden-Württemberg werde insgesamt jedes Jahr auf 450 Millionen Euro verzichten müssen. Seuferlein hofft, dass die Abgeordneten aus Baden-Württemberg in Berlin noch verstärkt aktiv werden, um das Gesundheitssystem in Baden-Württemberg vor diesen Geldabflüssen zu bewahren.

Seinen Blick auf Ostwürttemberg gerichtet, berichtet der AOK-Chef über die weiterhin positive Entwicklung bei der Hausarzt zentrierten Versorgung. Mehr als 64 000 AOK-Versicherte nähmen in Ostwürttemberg an dem AOK-Hausarztprogramm teil. 161 Hausärzte in den Landkreisen Heidenheim und Ostalbkreis seien in den Hausarztvertrag eingeschrieben, zwei Drittel der praktizierenden Ärzte. Laut Seuferlein begrüßt die AOK Ostwürttemberg die Handlungsempfehlungen des Landratsamtes im Ostalbkreis zur Absicherung der ambulanten Versorgung und das Ziel, eine Servicestelle der Gesundheitskoordination einzurichten. Den drohenden oder teilweise schon Realität gewordene Ärztemangel müsse man strategisch angehen.