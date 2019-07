63 Absolventen schließen erfolgreich ab

Viele strahlende Gesichter hat es am Dienstag bei der gemeinsamen Abschlussfeier des Berufsausbildungswerks (BAW) Ostalb, des Berufsvorbereitungswerks (BVW) Ostalb und des Kolping Bildungswerks gegeben: 63 Absolventinnen und Absolventen haben an diesen Einrichtungen ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und konnten jetzt ihre Zeugnisse entgegennehmen.

„Kein Jugendlicher darf verloren gehen“, sagte Joachim Rindsfüßer (Leiter BAW Ostalb) bei der Begrüßung der jungen Leute. Die Jugendlichen könnten stolz sein auf das Erreichte, denn sie hätten in den letzten Jahren so manchen Stein aus dem Weg geräumt. In diesem Sinne äußerten sich auch der BVW-Vorsitzende Jürgen Blitzer und die Regionalleiterin des Kolping Bildungswerks, Dorothea Ewers.

Der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Aalen, Elmar Zillert, hob hervor, dass Zweidrittel der Absolventen bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche hätten. Auch das anderen Jugendlichen hätten gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Edgar Horn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, sprach von einer tollen Ausbildung, bei der die jungen Leuten von vielen engagierten Lehrern, Ausbildern und Eltern unterstützt worden seien. „Heute ist der Tag der Ernte“, meinte die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier und Hermine Nowottnick vom Bildungsbüro des Ostalbkreises attestierte den Jugendlichen alles richtig gemacht zu haben. Maximilian Fenner dankte im Namen der Auszubildenden. Die Feier wurde von Sarah Okafor, Nadine Strobel und Petr Wiedmann musikalisch umrahmt.

Das sind die erfolgreichen Absolventen des BAW Ostalb

Handwerk: Tobias Burkhardt, Adrian Kerwien, Ronja Schmid, Jonathan Balheimer, Mirko Dominik Roder, Benjamin Schmid, Martin Wallisch, Selina Dechet, Domenik Pitschel, Fabian Tim Schneider, Dominik Riek, Jasmin Spaziano, Jacqueline Hassler, Jonas Mayer, Tobias Schill, Samuel Kohnle, Luca Maurer-Tomasi.

Metallberufe: Eugen Fischer, Sascha Frank, Hassan Omeirat, Karl Strauß, Mert Mutlu, Marcel Bucher, Maximilian Erdt.

Dienstleistungsberufe: Daniela Lacoviello, Jan-Philipp Rieg, Rene´Krauß, Johann Spakov, Vanessa Höflacher, Donato Palumbo, Dennis Lonsky, Kevin Mölders, Allen Koval, Koray Volkmer, Diana Dieterle, Jenny Ikinger, Selina Jänsch, Anna-Maria Lindel, Petra Holjevac, Jessica Laaber, Vlora Avdyli, Aylin Deli, Geraldine Haarnagel, Mehmet Özogul, Liborio-Luca Prencipe, Kevin Thomas Günther, Selena Grancia.

Kolping Bildungswerk: Dienstleistungsberufe: Florian Funk, Bianca Funk, Jennifer Stelzer, Mathias Ballheimer, Marcel Schneider.

BVW Ostalb: Handwerk: Marco Scherr, Fatih Ekici. Metallberufe: Adrian Hagjaj, Benjamin Zygmund. Dienstleistungsberufe: Marleen Bohr, Sarah Okafor, Tobias Fahr, Attilo Spitaleri, Maren Knödler, Elena Troilo, Fellipe Guimaraes-Miranda, Michaela Komorek.