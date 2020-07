62-Jähriger stürzt mit seinem Motorrad

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 9 Uhr auf der K 3251 von Altersberg in Richtung Horlachen gestürzt. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Mann kam in einer lang gezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Verkehrskommissariat Aalen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die K3251 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Sachschaden an dem Motorrad beträgt mehrere hundert Euro.