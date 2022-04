6:1 – Ellwangen gegen den Tabellenführer nicht zu stoppen

Die Frauen-Regionenliga-Fußballerinnen des FC Ellwangen empfingen den Tabellenführer TSV Deizisau im Waldstadion – und siegten mit 6:1 (2:1).

Mit hohem Engagement startete die Heimelf in die erste Halbzeit. Bereits in der sechs Spielminute kämpfe sich Katrin Kuhn auf der rechten Seite in den gegnerische Strafraum und legte den Ball quer auf Nina Knödler, die den Ball Eiskalt zum 1:0 für Ellwangen verwandelte.

Mit hoher Laufbereitschaft und energischen Zweikämpfen agierte man weiterhin im Spiel und zeigte schönen Fußball auf dem Platz. In der 30. Minute gingen die Ellwangerinnen durch ein Eigentor mit 2:0 in Führung. Nur kurze Zeit später wurde nach einem Eckball der Ball im Ellwanger Strafraum unglücklich abgefälscht wodurch die Gäste den Anschlusstreffer bekamen.

In der zweiten Halbzeit nahm Ellwangen nochmals Tempo auf und brachte den Gegner stark unter Bedrängnis. In dieser Halbzeit sah man ein schönes Tor nach dem anderen. In der 57 Minute traf Katrin Kuhn souverän nach einer Hereingabe von Nina Knödler zum 3:1.

Bereits in der 64. Minute erhöhte Jana Ebert auf 4:1. Deizisau stand unter Schock was Ellwangen ausnutzte und weiterhin schöne Spielzüge kombinierte. Durch einen wunderschönen Freistoß oben links ins Eck in der 67. Minute erzielte Miriam Glatzel das 5:1 für Ellwangen. Ellwangen war nicht zu stoppen und so legte Jana Ebert durch einen galaktischen Schuss nach und erzielte das 6:1 für die Heimmannschaft.

Ellwangen rutscht nun auf den zweiten Platz in der Tabelle (Relegationsplatz).