6000 Euro für den DRK-Glücks-Express

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg hat dem DRK-Kreisverband Aalen 6000 Euro gespendet. Das Geld wird für den DRK-Glücks-Express verwendet. Lilia Wolf, Leiterin der Sparda-Filiale in Aalen, war zur Spendenübergabe vor Ort. Mit dem Glücks-Express erfüllt der DRK-Kreisverband Aalen Menschen in ihren letzten Lebenstagen einen letzten Traum: eine letzte Reise ans Meer, die Aussprache mit Familienangehörigen, einen Konzert-, Kino- oder Theaterbesuch – das Fahrtziel bleibe den Wünschenden überlassen. „Was wünsche ich mir am Ende meines Lebens getan zu haben? Dieser Frage schenken wir im Alltag viel zu wenig Beachtung. In den letzten Lebenstagen kann sie jedoch drängend werden“, sagte Kreisverbandsvorsitzender Eberhard Schwerdtner. „Dass der DRK-Glücks-Express schwerstkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt, damit sie in Ruhe und in Frieden gehen können, finden wir eine absolut unterstützungswürdige Idee“, meinte Filialleiterin Lilia Wolf. Die Spende der Sparda-Bank stammt aus dem Budget des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Von insgesamt 5,6 Millionen Euro Spendensumme stehen den Sparda-Filialen 300 000 Euro für Spenden an gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung.