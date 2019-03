60 Musiker nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise

Wer mit einer Bigband auf Reisen geht, wünscht sich nichts sehnlicher als nach New York zu fliegen, der Heimat vieler Bigbands. Diesen Wunsch als faszinierende Vision erfüllte das Städtische Orchester seinem Publikum am Freitagabend in der voll besetzten Stadthalle. Reiseleiter und Dirigent war Chris Wegel, Leiter der Musikschule Aalen. In der Rolle der liebenswürdigen Reisebegleiterin und Moderatorin gefiel Karin Toth.

Anlass der Reise war die 340-jährige Tradition Aalener Stadtmusikanten, die heute in neuem Glanz fortlebt in diesem Orchester, aber auch in den Turmbläsern der Stadtkirche. Auf der Bühne präsentierten sich die 60 Musiker aller Altersstufen von 15 bis 80 Jahren in schicken hellgrauen Jacken. Über die Rückwand flimmerten bekannte Bildmotive aus und rund um die amerikanische Weltmetropole vom Broadway bis zur Freiheitsstatue.

Ein außergewöhnlich großer Klangkörper

Zur Optik kam die Akustik mit der „New York Ouverture“ von Kees Vlak (1938 - 2014), der das pulsierende Leben der Großstadt mit ihrer unvergleichlichen Atmosphäre in rasante, vom Jazz geprägte Musik umzuwandeln verstand. Im Niveau eine Stufe höher war die Jazz Suite Nr. 2 von Dimitri Schostakowitch angesiedelt. Der zweite Walzer des Stücks, ein bekannter Ohrwurm, löste Wiedererkennungseffekte aus. Benny Goodman durfte in diesem Programm nicht fehlen. Die „Memories“ des japanischen Komponisten und Arrangeurs Nachiro Twai weckten Erinnerungen an den großen Jazzklarinettisten und Bigband-Leader. Goodman scheint eines der Vorbilder für Chris Wegel zu sein, der ebenfalls die Körpersprache als Zeichengabe und Animierinstrument einzusetzen weiß. Damit reißt er den außergewöhnlich großen Klangkörper mit, erreicht nicht nur präziseste Einsätze, sondern auch dynamische Steigerungen, feinste Pianissimo-Passagen und einen imponierenden Gesamtklang.

Beeindruckend auch, wie Wegel den Solisten im Orchester den nötigen Freiraum verschafft und sie in das Klanggefüge integriert. Von den vielen Ensemble-Solisten sei hier nur Michael Mauß genannt, ein Erster-Preisträger im Bundeswettbewerb Jugend musiziert, der mit seinem Alt-Saxofon eine Melodie intonierte, die genau Benny Goodmans Stil trifft. Als Solist der Extraklasse kam der Trompeter Timo Gneipelt in „Manhattan“ von Philipp Sparke, geboren 1951 in London, zu seinem glanzvollen Einsatz. Bei seinen Klangkaskaden ging trotz Wahnsinnstempo kein Tönchen verloren. Die „South Rempart Street Parade“ von Roben Haggart (1914 - 1998) erinnerte an die Tradition der Marching Bands, die in Amerika sogar bei Beerdigungen für Stimmung sorgen. Mit Bernsteins „West Side Story“ setzte Wegel ein wirkungsvolles Finale, das vom begeisterten Publikum mit Jubelrufen und lang anhaltendem Beifall gefeiert wurde. Als Zugaben erklangen Udo Jürgens „Ich war noch niemals in New York“ und „New York, New York“. Wie Karin Toth abschließend mitteilte, sei Oberbürgermeister Thilo Rentschler von dem Bigband-Ereignis so hingerissen, dass er für alle Musiker „eine Runde schmeißen“ wolle.