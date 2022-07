60 Jahre Reservistenkameradschaft Aalen

In der Liederhalle in Hofen hat die 60-Jahr-Feier der Reservistenkameradschaft Aalen stattgefunden. Sie kann auf eine langjährige Tradition zurückblicken.

In dieser Zeit hat die Reservistenkameradschaft neben Ausbildungen im militärischen Bereich sich auch im zivilen Bereich durch die Teilnahme an den Reichsstädter Tagen, beim Mitaufbau des Trimm-Dich-Pfads am Langert sowie durch die Instandsetzung verschiedener Grillplätze in Aalen und Umgebung ehrenamtlich eingebracht. Die Reservisten aus Aalen sind jährlich am Volkstrauertag vertreten und sammeln regelmäßig für die Kriegsgräberfürsorge auf dem Waldfriedhof.

Seit 2007 sind die Reservisten im Kriegsgräbereinsatz in Frankreich, Italien und Dessau regelmäßig zur Friedhofpflege und -erhaltung unterwegs. Deshalb wurden im feierlichen Rahmen das 60-jährige Bestehen und die Arbeit der Aalener Reservisten mit Grußworten von Dezernent Thomas Wagenblast für den Ostalbkreis und die Stadt Aalen sowie von Christoph Schwarz vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Gerd Höflacher für die Reservisten-Kreisgruppe Ostwürttemberg/Alb-Donau sowie von den befreundeten Reservistenkameradschaften aus Abtsgmünd und Schwäbisch Gmünd gewürdigt.

Die langjährigen Mitglieder Georg Brenner, Siegfried Geisser, Bernd Maschek, Lothar Klöpfer und Hans Weippert wurden für ihre Dienste mit einem kleinen Präsentkorb geehrt. Ein Film über 60 Jahre Reservistenkameradschaft rundete den Abend ab.