60 Jahre KC Schrezheim mit Vorbereitungsspielen

Am vergangenen Wochenende hat der KC Schrezheim sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Am Samstag hatten die Verantwortlichen den befreundeten Verein KV Schwaz aus Tirol zu Freundschaftsspielen Frauen und Männer eingeladen. Die Frauen aus Schwaz spielen derzeit mit einer Ausnahmegenehmigung aufgrund Corona in der Landesliga der Männer mit und können dadurch nach der Saison in die Frauen-Bundesliga aufsteigen.

Die Männer aus Tirol spielen in der Superliga, das ist in Österreich die höchste Spielklasse. Die zweite Männermannschaft spielt in der 1. Bundesliga. Zum Freundschaftsspiel waren aus beiden Mannschaften Kegler mit angereist.

Die Schrezheimer Kegler spielten mit ihren beiden ersten Mannschaften und konnten sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Spiele für sich entscheiden. Das war eine gute und wichtige Vorbereitung für die neue Runde die Mitte September beginnt – die Damen kegeln in der Bundesliga, die Herren in der 2. Liga. Wichtig bei dem Ganzen war, dass endlich nach langer Coronapause, ein netter gemütlicher Nachmittag mit hervorragender Stimmung und tollen Leistungen zustande kam. Am Abend dann gab es Glückwünsche von allen Seiten. Die Kegler aus Tirol hatten Geschenke zum 60. Geburtstag dabei und es gab viel Dank von allen Seiten für einen schönen Tag in Schleifi.

Auch Bürgermeister Volker Grab war auf Einladung von Vorstand Julius Sanwald zum Gratulieren vorbei gekommen und war von der tollen Stimmung begeistert.

Auch er betonte, dass es sein erstes sportliches Event seit langer Zeit war, das es besuchte. Ortsvorsteher Albert Schiele rundete wie immer mit gekonnt netten Worten den offiziellen Teil ab und man ging zum Feiern über.