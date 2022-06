60-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Aus gesundheitlichen Gründen hat am Mittwoch gegen 22 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer in der Friedrichstraße auf Höhe des Berufschulzentrums die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Infolgedessen geriet er auf die Gegenfahrbahn, wodurch eine entgegenkommende 52-Jährige ihr Auto abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der 60-Jährige überfuhr im weiteren Verlauf eine Verkehrsinsel und rammte einen dortigen Lichtmast. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.