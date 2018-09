60-Jähriger vermisst: Kripo bittet um Hinweise

Seit Sonntag, 14.15 Uhr, wird ein 60-jähriger männlicher Patient aus dem Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall vermisst. Der Patient hat das Klinikum eigenständig zu Fuß verlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich in Gefahr begibt. Die umfangreichen Suchmaßnahmen am Sonntagnachmittag sowie am Montagmorgen, bei welchen auch Polizeihubschrauber, eine Rettungshundestaffel mit sogenannten Mantrailer- und Flächensuchhunden sowie die Feuerwehr im Einsatz waren, blieben bislang erfolglos. Der Mann ist etwa 185 cm bis 190 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er ist mit einer beigen Jacke, einem rot kariertem Hemd, einer hellblauen Jeanshose sowie schwarzen Schuhen der Marke Salomon bekleidet. Er hat eine Glatze und trägt eine graue Schildkappe der Marke Salomon sowie eine Brille mit schwarzem Brillengestell.

Der Gesuchte ist 60 Jahre alt. (Foto: Polizei Aalen)