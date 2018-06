Eine 60-jährige Frau hat am Dienstagvormittag in einem Geschäft in der Wilhelmstraße versucht, 50 Euro zu ergaunern. Die Frau täuschte vor, Artikel in Höhe von 13 Euro kaufen zu wollen, bezahlte mit einem 100 Euro-Schein und bekam 87 Euro Wechselgeld zurück. Dann wollte sie die Artikel doch nicht mehr und ihre 100 Euro zurück. Anstatt der Angestellten die 87 Euro zurückzugeben, händigte die Betrügerin ihr lediglich 37 Euro aus. Die Angestellte war jedoch aufmerksam und erkannte die Masche. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein weiterer Fall bekannt, wo vermutlich dieselbe Frau am Samstag in einem Aalener Drogeriemarkt auftrat und mit gleicher Masche versuchte, Geld zu ergaunern.