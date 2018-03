Ein 60-Jährige ist am Montagmorgen am gegen 9.45 Uhr auf den verkehrsbedingt anhaltenden Wagen eines 71-Jährigen aufgefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Nachdem bei der Unfallaufnahme der Verdacht aufkam, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinwirkung stand, musste sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.