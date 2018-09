6:0 - Auftakt nach Maß

Aalen (an) - Mit einem 6:0-Erfolg gegen den FV Löchgau sind die U-19-Fußballer des VfR Aalen in die EnBW-Oberliga-Saison gestartet.

Nach einer Abtastphase, in der beide Teams das ganz große Risiko scheuten, übernahmen die Platzherren von Cheftrainer Michael Hoskins mehr und mehr das Kommando. In der 14. Minute war es Abwehrspieler Matthias Hahn, der einen scharfen Freistoß von links auf das Gästetor brachte. Diesen konnte der Löchgauer Keeper zunächst noch parieren, doch Yusuf Baran reagierte blitzschnell und staubte zur Aalener Führung ab. Sechs Minuten später hätte Kundruweit per Kopf auf 2:0 erhöhen können, es fehlte aber die letzte Präzision.

Hoskins Ansprache fruchtet

Cheftrainer Michael Hoskins musste in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden haben, denn eine Minute später erhöhte Hahn auf 2:0. VfR-Keeper Nico Purtscher wurde wenig geprüft, zeichnete sich in der 51. Minute aber bei einem Löchgauer Konter durch eine Glanzparade aus und hielt seinen Kasten sauber. In der folgenden Spielzeit beherrschten die Schwarz-Weißen das Spiel über weite Strecken und bauten die Führung durch Treffer von Gunst, Eisenmann und Hassan (2) kontinuierlich aus.

Hoskins zufrieden

„Nach einer sehr langen und harten Vorbereitung freut es mich, dass sich die Mannschaft mit einem deutlichen Sieg zum Auftakt für die Arbeit belohnt hat. Für uns stehen nun drei Topspiele in Folge an, in denen wir diese Leistung bestätigen wollen“, äußerte sich VfR-Coach Michael Hoskins.