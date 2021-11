590 Liegestützen für „Aufwind“

Dieses Jahr haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des in Aalen ansässigen Softwareunternehmens BEX Components etwas Besonderes einfallen lassen, um gute Zwecke zu unterstützen: Bei der Aktion „Pushup Challenge“ war voller körperlicher Einsatz in Form von erbrachten Liegestützen gefragt. Für jede durch die Teilnehmenden sauber durchgeführte Liegestütze hat die Firma einen Euro ausgelobt. So ist die stattliche Summe von 590 Euro mit viel Spaß und Schweiß zustande gekommen. Der Betrag wurde namens des Unternehmens von Christine Burdach-Fischer an eine gemeinnützige Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich an den Vorsitzenden des Vereins Aufwind, Wilhelm Schiele, übergeben.