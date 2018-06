588 haben am Abendgymnasium ihr Abitur absolviert

„Unser regionales Konzept ist aufgegangen“, freut sich Schulleiterin Regine Birkmeyer. In den 15 Jahren, seit es das Abendgymnasium Ostwürttemberg (AGO) gibt, haben 588 Schülerinnen und Schüler das Abitur und 209 die Fachhochschulreife geschafft. „Und das als Erwachsene neben dem regulären Beruf oder neben familiären Verpflichtungen her“, kommentiert Birkmeyer diese erstaunliche Leistung.

Im September 2002, also vor 15 Jahren, wurde das AGO als private Bildungseinrichtung gegründet. Die Standorte waren anfangs Aalen und Schwäbisch Gmünd, 2008 kam Heidenheim hinzu. Initiatoren waren die Volkshochschulen mit ihren damaligen Leitern Jörg Jeschke und Reinhard Nowak. Beteiligt sind die Kommunen, also die Städte Ostwürttembergs, und das Regierungspräsidium Nordwürttemberg. Das AGO ist jedoch nicht Teil der VHS, sondern eine eigenständige Einrichtung.

Religion nicht im Stundenplan

Pädagogische Schulleiterin ist heute Regine Birkmeyer und Geschäftsführer ist Jürgen Wasella von der VHS Aalen. 40 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten nebenberuflich an den drei Standorten. Hauptberuflich sind sie an verschiedenen Gymnasien tätig. Vermittelt wird das allgemeine Bildungsangebot des Gymnasiums mit kleinen Einschränkungen. Religion steht beispielsweise nicht auf dem Stundenplan.

Das Abitur (die allgemeine Hochschulreife) am Abendgymnasium ist dem eines jeden anderen Gymnasiums gleichgestellt. Es berechtigt zum Studium aller Fachrichtungen an allen Hochschulen Deutschlands. Voraussetzung zur allgemeinen Fachhochschulreife (nach Klasse 12) ist eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein mindestens einjähriges berufliches Praktikum. Zur Mittleren Reife (nach Klasse 11) kann mit der Versetzung nach Klasse 12 der mittlere Bildungsabschluss bescheinigt werden.

Anteil der Zuwanderer steigt

Bewerberinnen und Bewerber müssen bei Beginn der Einführungsphase in Klasse 11 mindestens 19 Jahre alt sein und eine Berufsausbildung oder eine zweijährige Berufstätigkeit nachweisen können. Erziehungszeiten werden dabei angerechnet. Da es sich beim AGO um eine private Einrichtung handelt, wird Schulgeld in Höhe von 250 Euro im Halbjahr verlangt. Es gibt jedoch einen Förderverein, der in Bedarfsfällen einspringt. Bei der Anmeldung wird eine Verwaltungsgebühr von 50 Euro erhoben. Migranten und Zuwanderer aus dem EU-Raum oder aus Osteuropa – ihr Anteil steigt momentan – können am AGO die für die Ausbildung dort nötige Schulreife erwerben oder nach Möglichkeit in die anderen Bildungsstufen einsteigen.

Unterrichtet wird in Aalen und Heidenheim montags bis donnerstags von 17.15 bis 22 Uhr, in Schwäbisch Gmünd und Aalen im Wochenendzug zwischen donnerstagsabends ab 17.15 Uhr und samstagsnachmittags. Zurzeit sind 70 Prozent der Absolventen voll berufstätig, die übrigen sind Berufssuchende oder Eltern von Absolventen. Der Altersschnitt umfasst momentan 19 bis 60 Jahre. „Die Ausstrahlung des AGO reicht bereits weit über den Ostalbkreis hinaus bis nach Hohenlohe und in die bayerischen Nachbarregionen“, berichtet Regine Birkmeyer im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Ein Blick in die Zukunft wagt Jürgen Wasella: „Angestrebt wird, dass ein Teil des Unterrichts über die Internet-Plattform stattfindet.“ Ein entsprechender Antrag an das Kultusministerium Baden-Württembergs laufe schon seit zwei Jahren, bis jetzt sei er unbeantwortet geblieben. In anderen Bundesländern werde dies schon über zehn Jahre praktiziert. Der deutsche VHS-Verband mache sich schon lange dafür stark.

Abendgymnasium Ostwürttemberg, Friedrichstraße 68, 73430 Aalen, Telefon 07361/ 555464, Telefax 07361 / 555695, E-Mail: info@ag-ow.de. Informationen gibt es auch auf der Homepage www.ag-ow.de