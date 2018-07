5,8 Millionen Euro fließen in den Ostalbkreis

Sehr gute Nachrichten haben Landrat Klaus Pavel und Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek aus Stuttgart mit in den Ostalbkreis gebracht. Bei der Sitzung des Verteilungsausschusses im Stuttgarter Regierungspräsidium, dem sowohl Pavel als auch Hilsenbek als Mitglieder angehören, wurde unter Vorsitz von Regierungspräsident Wolfgang Reimer über die Anträge der Städte und Gemeinden für den Ausgleichstock 2018 beraten und entschieden. 25 Investitionsprojekte im Ostalkreis werden gefördert. In den Ostalbkreis fließt somit eine Fördersumme von insgesamt 5,878 Millionen Euro.

Damit liegt der Ostalbkreis an der Spitze der Förderung aller elf Landkreise. Ermöglicht wird im Kreis damit die Umsetzung von Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 49,4 Millionen Euro. „Das ist ein Spitzenergebnis für unsere Kommunen. Wir sind hoch zufrieden, dass unsere Städte und Gemeinden nun mit den Zuschüssen aus dem Ausgleichstock wichtige Infrastrukturmaßnahmen umsetzen und damit auch dem Investitionsstau wirksam begegnen können“, freuen sich Pavel und Hilsenbek über die Finanzhilfen. Geförderte Großprojekte im Ostalbkreis sind unter anderem der kombinierte Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Bauhof in Riesbürg mit einem Zuschuss von 720 000 Euro, der Neubau einer Zweifeld-Sporthalle in Neuler (Förderung 680 000 Euro), der Neubau eines Kindergartens in Heuchlingen (Förderung 495 000 Euro) oder auch große Schulbaumaßnahmen in Waldstetten (Förderung 560 000 Euro) oder in Hüttlingen (Förderung 450 000 Euro).

Geld gibt es zudem unter anderem für die Sanierung des Bildungszentrums Bopfingen (180 000 Euro), für die Umbaumaßnahme an der Kinderkrippe in Rindelbach (120 000 Euro), für den Neubau der Fußgängerführung im Bereich der Bahnunterführung Jagstzell (275 000 Euro), für die Zusammenführung von Ortschaftsverwaltung, Grundschule, Kindergarten und Vereinen im Gemeinbedarfsgebäude Dorfmerkingen (400 000 Euro), für die Wohnumfeldmaßnahme Kapellenweg und Sechtastraße in Dalkingen (210 000 Euro), für die ortsgerechte Neugestaltung der Forststraße in Tannhausen zur Verbesserung des Wohnumfelds (75 000 Euro), für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume des Hariolfgymnasiums in Ellwangen (75 000 Euro), für die Generalsanierung und Aufstockung der Schillerrealschule in Schwäbisch Gmünd (150 000 Euro), für Umbau und Erweiterung des Kindergartens in Lippach (165 000 Euro) sowie für die Generalsanierung des Friedhofs Leinzell (380 000 Euro).