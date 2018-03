57-Jähriger aus dem Landkreis Heidenheim verunglückt tödlich

An einem Stauende auf der A8 in Bayern ist am Mittwochabend ein 57-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Heidenheim tödlich verletzt worden.

Ein anderer Fahrer war zwischen Neusäß und Gersthofen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und in das Fahrzeug das Opfers hineingerast, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mitteilte. Dabei sei der Wagen des 57-Jährigen um die Hälfte verkürzt worden. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher wurde festgenommen. Er wurde am Donnerstag dem Jugendermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung erließ.

