568 neue Handwerkslehrlinge auf der Ostalb

Bis Ende August 2019 haben sich 2786 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zwischen Ostalb und Bodensee entschieden. Das ist ein erneutes Plus von 1,8 Prozent (Vorjahr: 6,9 Prozent). Somit haben die regionalen Betriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zum sechsten Mal in Folge mehr junge Menschen neu in Ausbildung als im Jahr zuvor. Im Ostalbkreis haben sich 568 Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Dies entspricht einem Plus von 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Trotz des demografischen Wandels und sinkender Schülerzahlen sowie dem Drang zum Studium steigen die Ausbildungszahlen im Handwerk. Das liegt auch an den 220 Geflüchteten, die ab September neu in eine Ausbildung starten. Die Zahl der Menschen mit Fluchthintergrund ist im Vergleich zum Vorjahr quasi auf gleichem Niveau.

Viel in Ausbildung investiert

Die Handwerkskammer beobachtet in den letzten Jahren, dass Betriebe deutlich in ihre Attraktivität als Ausbildungsort und Arbeitgeber investieren. Mit Unterstützung der Handwerkskammer haben sich viele Handwerksbetriebe so stärker auf die Belange der Arbeitnehmer und Azubis ausgerichtet und sind offensiv durch Bildungspartnerschaften oder Ausbildungsbotschafter auf den Ausbildungsmarkt gegangen. Diese Anstrengung lohne sich und zahle sich jetzt aus.

943 Ausbildungsplätze offen

Trotzdem sind weiterhin 943 Ausbildungsplätze in beinahe allen Gewerken noch unbesetzt. Auch wer kurzentschlossen ist, hat noch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Insbesondere in der Bau-/Ausbaubranche, der Metall- und Elektrobranche oder im Lebensmittelhandwerk sind in den Betrieben der Regionen noch Lehrstellen offen.