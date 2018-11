56 Anträge für den Kreishaushalt 2019

Die Fraktionen und Gruppierungen im Kreistag haben am Dienstag ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 für den Ostalbkreis vorgetragen. Im Mittelpunkt stand dabei mehrfach die Sorge, ob es gelingen werde, nach dem Streit um die Kinderkliniken und angesichts eines im Raum stehenden pauschalen Personalabbaus die Neustrukturierung der Kliniken im Kreis wirksam und verträglich umzusetzen.

Weitere ausführlichere Betrachtungen galten unter anderem dem weiteren Ausbau der Hochschullandschaft und des Studienangebots im Ostalbkreis, der dringend notwendigen Gewinnng von Pflegekräften und der Umsetzung der geplanten Linienbündelung, die das hohe Defizit im ÖPNV und bei der Schülerbeförderung deutlich senken soll. Insgesamt kein großes Thema hingegen ist die von Landrat Klaus Pavel für 2019 vorgeschlagene Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes für die Kreisumlage von 32 Prozent gewesen. SPD und AfD allerdings schlagen eine Absenkung des Hebesatzes vor: Die SPD möchte auf 31,75 Prozentpunkte gehen, die AfD auf 31,5.

Am Ende des zweistündigen Redemarathons zählte Pavel nicht weniger als 56 Anträge, was normalerweise für zwei Haushaltsjahre reiche, wie er meinte. Die meisten davon stufte er allerdings unter der Rubrik Handlungsaufträge ein, nur sehr wenige, so seine Einschätzung, seien am Ende auch „kassenwirksam“.

CDU: Das Klinikkonzept entschieden umsetzen

Für die CDU hat ihr Fraktionsvorsitzender Peter Seyfried den Antrag unterstrichen, künftig pro Jahr einen Beitrag von vier Millionen Euro zur Sicherung der dezentralen Krankenhausstruktur in den Kreishaushalt einzustellen. Gleichzeitig mahnte er dringend, das vom Kreistag beschlossene Klinikkonzept 2020+ entschieden umzusetzen, auch wenn es in Teilen hart und schmerzhaft sei. An Schwerpunkten, hochwertiger Qualität und ebensolchen Angeboten dürfe dabei kein Weg vorbeiführen. Vorantreiben will die CDU auch die weitere Sicherung der flächendeckenden ambulanten Gesundheitsversorgung, worin Seyfried ausdrücklich auch den Erhalt von Apotheken und „therapeutischen Angeboten aller Art“ mit einschloss. Eine andere Forderung der CDU: Bei der Ausschreibung der Linienbündelung im ÖPNV möge der Kreis die flächendeckende Einführung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems gleich mit ausschreiben. Weitere Anträge der CDU betreffen die rasche Umsetzung des B29-Ausbaus von Gmünd bis Aalen und vor allem eine zügige Planung des noch verbliebenen „Schwachpunkts“ Böbingen, eine verstärkte zentrale Vermarktung der touristischen Angebote des Kreises und eine „zwingende“ Weiterarbeit an der Hochschulkonzeption 2030 mit dem Ziel, unter anderem auch für das „Internet der Dinge“ oder im Bauwesen Studiengänge zu schaffen. Als eine Art „digitale Leitregion“ müsse der Kreis landesweit ganz vorne mit dabei sein beim Mobilfunkausbau und dem Einsatz des 5G-Standards. Schließlich will die CDU Auskunft darüber, inwieweit der Personalbestand des Kreises den wachsenden Aufgaben noch gerecht werde. Zu befürchten sei nämlich, dass der Druck auf die Mitarbeiter weiter zunehmen werde.

SPD: Einen dauerhaften sozialen Arbeitsmarkt aufbauen

SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Mischko hat sich klar für einen Fortbestand der Ellwanger LEA ausgesprochen. Dafür müsse aber auch gelten: „Solidarität mit Ellwangen“. Zugleich gelte es, die Fluchtursachen von Migranten zu bekämpfen. Die SPD fordert daher, der Ostalbkreis solle sich am Programm „1000 Schulen für Afrika“ mit jeweils 50 000 Euro für den Bau von zwei Schulen auf dem Kontinent beteiligen. Breiten Raum nahm bei Mischko der von der Unternehmensberatung Kienbaum vorgeschlagene pauschale Abbau von 70 bis 80 Personalstellen an den Kreiskliniken ein. Der sei mit der SPD nicht zu machen. Und es wäre, so Mischko, „ein Skandal sondergleichen“, wäre am Ende dadurch auch noch die Versorgung der Patienten gefährdet. Eine gute Sanierung der Kliniken sei nur mit den Beschäftigten und nicht gegen sie zu erreichen. Die SPD fordert daher die Reintegration der Servicegesellschaften in die Kliniken, weitere Ausbildungsangebote und mehr Ausbildungsplätze dort sowie eine unbefristete Übernahme der Azubis. Weitere Anträge der SPD-Fraktion betreffen ein Konzept zur Einrichtung eines dauerhaften sozialen Arbeitsmarkts im Ostalbkreis, ein jugendpolitisches Gesamtkonzept, einen konkreten Realisierungsplan zur Umsetzung der angedachten Gesundheitsakademie in Ellwangen und ein Konzept über mögliche Studienschwerpunkte für Frauen im Kreis. Auch die SPD will zudem wissen, ob der Kreis beim 5G-Ausbau Modellregion werden kann. Beim ÖPNV spricht sie sich klar gegen eine Linienbündelung aus. Stattdessen will sie ÖPNV-Angebote ausweiten, ein kreisweites E-Tankstellenkonzept haben, ebenso ein Konzept für einen Werksbusverkehr und ein Jobticket für alle Beschäftigten des Ostalbkreises.

Freie Wähler: Scharfe Kritik am Kinderklinik-Streit

Für die Freien Wähler Ostalbkreis hat sich Peter Traub ausführlich mit dem Thema Kliniken beschäftigt. Der Fraktionsvorsitzende übte scharfe Kritik am Streit um die „mit wenig Sensibilität“ betriebene Neustrukturierung der Aalener Kinderklinik. Er habe dazu geführt, „dass wir uns mittlerweile gar nicht mehr vernünftig über eine Neustrukturierung unserer Ostalb-Kliniken unterhalten können“. Statt das Medizinkonzept 2020+ aufzugeben und jetzt einen harten Sanierungskurs fahren zu wollen, müsse der Kreis das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen, anstatt es Bürgerinitiativen und „irgendwelchen Arbeitskreisen“ zu überlassen . „Mit der Reduzierung von Ärzten, Pflegekräften und Betten lösen wir unser eigentliches Problem nicht“, so Traub. Er forderte klare Informationen darüber, ob die personelle Situation an den Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen beide Standorte dauerhaft und staibl sichern und den Betrieb dort gewährleisten könne. Das Medizinkonzept 2020+ aber könne insgesamt nur dann umgesetzt werden, wenn man die übrigen medizinischen Angebote konsequent an bestimmten Standorten konzentriere und diese damit spezialisiere. Dafür brauche man aber fundierte und verlässliche Zahlen und Fakten, um daraus endgültig ein „Umsetzungpaket“ zu schnüren. Mut, Entscheidungs- und Durchsetzungfähigkeit seien dafür gefordert. Traub bekannte sich außerdem klar zum geplanten Linienbündelungskonzept im ÖPNV. Die Busumnternehmer hätten viele Jahre Zeit gehabt, um ihren guten Willen zu zeigen und die Kosten im Griff zu halten. Einige hätten das erkannt, so Traub, andere nicht. Der Kreistag habe die Linienbündelung beschlossen, und dabei müsse es nun auch bleiben.

Grüne: Für mehr Photovoltaik und gegen das Insektensterben

Karl-Andreas Tickert von den Grünen blickte als erstes auf den nicht mehr zu übersehenden Klimawandel und forderte, auf allen Landkreisgebäuden inklusive der Krankenhäuser Photovoltaikanlagen zu installieren. Außerdem beantrage seine Fraktion einen Maßnahmenkatalog unter Federführung des Landratsamts, um auf Kreisebene dem Insektensterben entschieden entgegenzutreten. Außerdem ein Konzept zur insektenfreundlichen Ausgestaltung des Begleitgrüns an den Kreisstraßen und eine kreisweite Verpflichtung der Städte und Gemeinden, landwirtschaftliche Flächen nur noch an solche Landwirte zu verpachten, die kein Glyphosat einsetzen. Auch Tickert setzte sich dann intensiv mit den Kliniken auseinander und beantragte, möglichst schnell alle planbaren Behandlungen nur noch jeweils einmal an einem Standort in einem Exzellenzzentrum im Kreis anzubieten. Außerdem nahm er die langen Wartezeiten in den Notfallaufnahmen ins Visier und hielt sie für kein Aushängeschild unter dem Aspekt der Kunden- und Patientenorientierung. Gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten müsse der Kreis endlich die Themen hausärztliche Notversorgung und Notfallaufnahme konzertiert angehen und die Prozesse besser organisieren. Tickert forderte weiter, die Dachsanierung am Ellwanger Berufsschulzentrum schon 2019 zu machen, und er kritisierte, dass sich bei der Einführung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems noch nicht viel getan habe. Die Ausgaben dafür müssten auf 60 000 Euro verdoppelt und ein solches System müsse sofort ausgeschrieben werden. Klar sprach sich Tickert gegen eine Querspange zwischen der B290 und Goldshöfe aus. Deren Notwendigkeit sei nicht überzeugend nachgewiesen.

FDP: Alternative Pflegeformen prüfen

Für die FDP-Gruppe im Kreistag forderte Julia Frank zum Thema Kliniken, die Unternehmensberatung Kienbaum möge für jeden Bereich auflisten, wie die Abweichungen zum Benchmark an den Kreiskliniken zustande kommen und unter welchen Voraussetzungen sie behoben werden könnten. Die FDP will außerdem prüfen lassen, wie sich andernorts bereits praktizierte alternative Pflegeformen auch im Ostalbkreis umsetzen lassen könnten. Bei der Schülerbeförderung müsse das Nichtbeachten des Prinzips der nächstgelegenen Schule zu einem deutlich höheren Elternanteil führen. Außerdem reagierte Frank auf ihr vorliegende Informationen, der künftige Bahnanbieter Go-Ahead auf der Remsbahn habe Probleme bei der Akquise von ausreichend Triebfahrzeugführern. Der Kreis müsse daher bei Go-Ahead eine Stellungnahme einfordern, ob es solche Verzögerungen bei der Personalbeschaffung gebe und ob das Unternehmen die Aufnahme der planmäßigen Zugverbindungen im geplanten Umfang auch garantieren könne. Weitere Anträge betrafen eine digital organisierte Universität im Ostalbkreis und einen Bericht darüber, welche Ergebnisse die kreisweite Wohnraumoffensive bislang erbracht habe.

Linke: Für ein Fachkräftenetzwerk

Cynthia Schneider mahnte für die Gruppe Die Linke an, weitere mutige Schritte für ein starkes soziales Fundament im Kreis zu gehen. Dazu gehöre die Einführung eines ÖPNV-Sozialtickets dergestalt, dass der Kreis eine Ermäßigung für Bezieher von Sozialleistungen mit einem Eigenanteil von einem Euro anbiete, und das im Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr. Schneider forderte außerdem, dass das Jobcenter Ostalbkreis die gesetzlichen Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger so lange aussetze, bis das Bundesverfassungsgericht darüber ein abschließendes Urteil gefällt habe. Ein weiterer Antrag betraf die Schaffung eines kreisweiten Fachkräftenetzwerks und den Verzicht auf jeden Stellenabbau an den Kreiskliniken. Pflegekampagne und Stellenabbau, das passten nicht zusammen. Vielmehr dürfe keine Fachkraft im Kreis verloren gehen, und weitere Menschen müssten die Chance haben, sich zu Fachkräften zu qualifizieren. Für Schneider hängt damit auch das Thema sozialer Arbeitsmarkt zusammen. Mithilfe eines Ostalb-Fachkräftenetzwerkes, so Schneider, könne die notwendige „Neukalibrierung des Arbeitsmarkts“ im Kreis gelingen mit der Möglichkeit, sich damit gleichzeitig allen neuen Herausforderungen zu stellen.

AfD will einen Nacktwanderweg im Ostalbkreis

AfD-Kreisrat Jan-Hendrik Czada war in der Sitzung am Dienstag selbst gar nicht da, seine Haushaltsrede lag nur schriftlich vor. In ihr stellt er aber sicher den kuriosesten Antrag für den Kreisetat 2019: Die Verwaltung, so schlägt er darin vor, solle die Einführung eines Nacktwanderweges im Ostalbkreis prüfen. Freikörperkultur könnte das touristische Angebot nicht nur ergänzen, der Kreis könnte dabei sogar ein Vorreiter sein. Czadas andere Anträge hingegen orientieren sich wieder eher an aktuellen kreispolitischen Themen. Für die Aalener Kinderklinik fordert er, abweichend vom Medizinkonzept 2020+, Level 2 in der Frühgeborenenversorgung. Außerdem will er die jährliche Dynamisierung und automatische Anpassung der Eigenanteile bei der Schülerbeförderung aufheben. Wenn Schulen auf dem Land geschlossen würden und der Transportaufwand dadurch steige, dürfe das nicht zulasten der Eltern gehen. Beim berühmt-berüchtigten Blitzer in Westhausen-Reichenbach will Czada die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 60 Stundenkilometer erhöhen. Und sollte die Ellwanger LEA beibehalten werden, fordert er, der Kreis möge dann den freiwilligen Verzicht auf das LEA-Privileg aufgeben.