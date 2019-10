55-Jähriger nach Unfall in Einhorntunnel Ende August gestorben

Ein 55-Jähriger ist an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls im Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd Ende August gestorben. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Der Mann sei Ende August auf der Bundesstraße in Richtung Aalen unterwegs gewesen. Aus noch nicht geklärter Ursache sei er auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Weil die Fahrzeuge umherschleuderten, prallten weitere Autos ineinander.

Die Beifahrerin des 55-Jährigen wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer erlitten zudem schwere Verletzungen. Ein Fahrer eines Kleinlastwagens wurde leicht verletzt, der Fahrer des Lastwagens kam mit dem Schrecken davon.