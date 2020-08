54-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch schwer verletzt worden.

Die Frau war mit ihrem E-Bike auf der Wiesentalstraße aus Richtung Dewangen kommend unterwegs.

An der Einmündung in der Wiesentalstraße wollte sie nach links einbiegen. Dabei übersah sie einen dort verkehrsbedingt wartenden 54-jährigen Autofahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Die Bikerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und kam zur Behandlung in eine nahe gelegene Klinik. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro.