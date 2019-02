53-Jähriger prallt mit Sportwagen gegen Lkw und stirbt

Am frühen Samstagnachmittag ist es in der Essinger Daimlerstraße zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 53-Jähriger war gegen 13.10 Uhr in Essingen auf der Benzstraße unterwegs. Er bog nach links in die Daimlerstraße und beschleunigte mit seinem Sportwagen stark. Als ein LKW vor ihm auftauchte, wollte er den 40tonner innerhalb der Ortschaft hoher Geschwindigkeit überholen. Er scherte auf die Gegenfahrbahn aus, als der 59 Jahre alte LKW-Fahrer nach links abbiegen wollte. Deshalb versuchte der Porschefahrer noch, wieder nach rechts einzuscheren, konnte jedoch aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit nicht mehr hinter dem LKW abbremsen und kollidierte mit dem Auflieger des LKW. Im Anschluss kam der Porsche im Grünstreifen zum Stillstand. Bei der Kollision wurde der Fahrer in seinem Sportwagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr schwer verletzt geborgen werden. Der Mann erlag in der Klinik seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro.