5:3 - Ellenberger Frauen feiern Derbysieg

Die Fußballerinnen des VfB Ellenberg haben das Derby in der Regionenliga für sich entschieden. Der FC Ellwangen II feiert die Kreisligameisterschaft.

Regionenliga: VfB Ellenberg - Normannia Gmünd 5:3 (3:2). Tore: 1:0, 2:0 Hommel (8., 18.), 2:1 Arnholdt (36.) 2:2 Knaus (38.), 3:2, 4:2 Starz (43., 51.), 4:3 Urban (75.), 5:3 Gandolfo (75.). Es war einiges los in Ellenberg. Nachdem die Ellenberger schon mit 2:0 führten schien die Partie in ihrer Richtung zu laufen. Doch Gmünd gab nicht auf und konnte noch vor der Pause ausgleichen. Kurz vor der Halbzeit gingen die VfBlerinnen erneut in Führung und gaben diese dann in der zweiten Hälfte nicht mehr aus der Hand.

Bezirksliga: TSV Hüttlingen - SV Söhnstetten 8:0 (5:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 7:0 Birkle (15., 18., 22., 75.), 4:0 und 8:0 Kübler (24., 84.), 5:0 Krusche (28.), 6:0 Scharfenecker (55.). Nach einem kurzen Abtasten ging es los. Von der 15. bis zur 22. Minute schoss Michelle Birkle einen lupenreinen Hattrick und brachte die Hüttlinger in die Spur. In der zweiten Hälfte schraubten die Hüttlinger Mädchen, den Spielstand bis auf 8:0 in die Höhe.

Bezirksliga: Steinheim - Neuler/Wasseralfingen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Bux (12.), 1:1 Demir (65.), 2:1 Demir (69.). Von Beginn an merkte man dem TV Steinheim an, dass das Nachholspiel am vergangen Mittwoch noch in den Knochen steckte und wichtige Leistungsträger verhindert waren, beziehungsweise angeschlagen spielten. Neuler war in der ersten Halbzeit überlegen und hatte bereits in der neunten Minute eine Großchance der Schuss ging jedoch an die Latte.

In der zwölften Minute ging dann die SGM durch einen Schuss über die Torhüterin mit 1:0 in Führung. Nach und nach kam der TV Steinheim nun besser ins Spiel und erspielte sich Chancen. Nach der Pause erhöhte der TV nun den Druck und glich nach Passstafete von Haecker und Hohl durch Demir aus. Steinheim drückte nun auf das 2:1, dies erzielte Demir nach Abpraller der Torhüterin in der 69. Minute. Steinheim spielte die Führung nun gekonnt runter und gewann am Ende verdient mit 2:1.

FC Härtsfeld - TV Steinheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Aynur Demir (37.), 0:2 Julia Hohl (76.). Im Nachholspiel der Bezirksliga am Mittwochabend waren hochwertige Torchancen Mangelware, letztlich entschied die Effektivität im Ausnutzen der Möglichkeiten für die Gäste aus Steinheim.

Die beste Möglichkeit für den FCH hatte Madita Hartenstein, die allerdings die Flanke nicht an der Steinheimer Torhüterin vorbeibrachte. Aynur Demir verarbeitete dann einen hohen Ball an Strafraumgrenze sauber und schloss mit einem Schuss ins lange Eck mustergültig ab. Auch in Halbzeit zwei spielte sich das Spielgeschehen im Mittelfeld ab, ehe Julia Hohl von der Mittellinie aus, zu einem beherzten Solo ansetzte und die Härtsfelderinnen reihum stehen ließ und zum 2:0-Endstand traf.

Kreisliga: FC Ellwangen II - Ebnat/Waldhausen 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Fläming (48., FE., 63.). Im Spiel der beiden besten Rückrundenmannschaften entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ellwangen erspielte sich vier Großchancen ohne diese allerdings zu verwandeln.

Ebnat war bei ihren Kontern brandgefährlich. In Halbzeit zwei erwischten die Virngrund-Frauen den besseren Start und erzielten in der 48 Minute die Führung und legten in der 63. Minute nach. Anschließend kontrollierten die Jagsttalerinnen das Spiel und fuhren die Meisterschaft in der Kreisliga ein.

SV Kirchheim - FC Härtsfeld 4:2 (3:0). Tore: 1:0 A. Böhnle (8.), 0:2 K. Volk (44.), 0:3 A. Schneele (45.), 0:4 A. Schneele (66.), 4:1 K. Voitl (77.), 4:2 K. Randler (90.).

Trotz gesicherter Meisterschaft spielten die Kirchheimerinnen von Anfang an auf Sieg und gingen in der 8. Minute in Führung. Bis zur Halbzeit konnten die Gastgeberinnen die Führung auf ein 3:0 ausbauen. Nach der Halbzeitpause spielten beide Mannschaften Chancen heraus, die Kirchheim zunächst zum 4:0 nutzen konnte und Härtsfeld später noch zum 4:2.