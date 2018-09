5:2 – TSG bleibt ohne Niederlage

Mit 5:2 besiegte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga den TSV Bad Boll. Maxi Blum, Timo Frank (2) und Oliver Rieger (2) erzielten die Treffer für das Team aus dem Sportpark.

Auch nach sieben Spielen behält die Elf von TSG-Trainer Benjamin Bilger die „weiße Weste“ und bleibt weiterhin ohne Niederlage. Gegen das Schlusslicht sah es in der ersten Halbzeit nicht so aus, denn die Elf von Trainer Manuel Doll zeigte eine hohe Laufbereitschaft und ging intensiv in die Zweikämpfe. Dies stellte eine spielstarke Mannschaft wie die TSG vor große Herausforderungen.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste. Max Pradler zog aus 25 Metern ab. Sein Schuss sprang von der Latte wieder zurück ins Feld. Glück für Manuel Landgraf im Tor der TSG. Auf der anderen Seite hatte Daniel Rembold die Führung auf dem Kopf. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein sehr temporeiches, zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften versuchten mit schnellen Spielzügen zum Erfolg zu kommen.

In der 30. Minute dann die Führung für die Gäste. Nach einem verunglückten Pass von Hannes Borst schnappte sich Pradler den Ball. Er wurde im Strafraum unsanft von Jonas Christlieb zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zögerte nicht lange und entschied sofort auf Elfmeter. Fabian Ammon schnappte sich das Leder und versenkte sicher zum 0:1.

Kurz darauf eine weitere brenzlige Situation im TSG-Strafraum. Ein unkontrollierter Schuss von Alexander Persch auf Höhe der Mittellinie wurde immer länger. Letztendlich sprang er vom Pfosten an die Brust von Manuel Landgraf und zurück ins Feld. Die letzte Aktion in Durchgang eins gehörte der TSG. Hannes Borst konnte seinen Fehler mit einem tollen Schuss wettmachen. Lache parierte stark, doch er klärte den Ball ins Feld zurück. Hier stand Maxi Blum genau richtig und staubte zum 1:1 ab.

Treffer zum perfekten Zeitpunkt

Ein Treffer zum perfekten Zeitpunkt. Mit Rückenwind ging die TSG in die Kabine. Hier fand Benjamin Bilger die richtigen Worte an sein Team. In der zweiten Halbzeit drehte die TSG auf. Julian Köhnlein setzte sich über die rechte Seite stark durch und behielt die Übersicht. Oliver Rieger stand richtig. Sein Schuss wurde unhaltbar für Felix Lache im Netz. 2:1. Von nun an lief alles bei der TSG. Daniel Rembold, Oliver Rieger und Roman Riedel sorgten mit tollen Aktionen immer wieder für Gefahr. Bad Boll hatte keine Chance, um das schnelle Passspiel der TSG zu unterbinden. Rembold hatte das 3:1 auf dem Fuß, doch sein Abschluss ging am Tor vorbei.

Benjamin Bilger brachte zwischenzeitlich mit Patrick Faber und Timo Frank frische Leute. Beide waren am 3:1 beteiligt. Faber passte auf die linke Seite zur Roman Riedel. Dieser nahm Fahrt auf und behielt die Übersicht. Sein Querball fand Timo Frank, der in der Mitte frei stand. 3:1. Das 4:1 war ebenfalls eine Augenweite. Oliver Rieger ließ die Boller-Abwehr mit einer Körpertäuschung aussteigen und passte zu Timo Frank. Dieser stand erneut frei vor Keeper Lache und versenkte souverän. Doch Bad Boll gab nicht auf. Das Schlusslicht zeigte eine starke Moral. Nach einem Eckball gelang dem eingewechselten Biagio-Gerson Damanti der 4:2-Anschlusstreffer. Der Aufwärtstrend der Gäste hielt nicht lange.

Der Schlusspunkt einer torreichen Partie gelang Oliver Rieger. Roman Riedel, der an diesem Tag bei fast jeder Aktion beteiligt war, setzte sich erneut über die linke Seite durch und spielte den in der Mitte freistehende Rieger frei. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte seinen zweiten Treffer. Dies war der 5:2-Endstand. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich die TSG vor allem im zweiten Durchgang.