52 Schüler haben Fachhochschulreife

Im Rahmen einer Abschlussfeier an der Technischen Schule Aalen haben Schulleiter Vitus Riek und Abteilungsleiterin Claudia Moser 52 Schülerinnen und Schülern zur bestandenen Fachhochschulreifeprüfung gratuliert. Insbesondere brachten sie ihre Freude über die Vielzahl guter Ergebnisse zum Ausdruck.

Acht Preise (P, Schnitt bis 1,7) und 21 Belobigungen (B, Schnitt bis 2,2) konnten an die Absolventen der diesjährigen Prüfung überreicht werden, wobei Stefan Uhl im dreijährigen Berufskolleg Metalltechnik einen Schnitt von 1,5 und René Lunz im einjährigen Berufskolleg einen Schnitt von 1,2 erreichten. In zwei Klassen des einjährigen Berufskollegs wurden die Schülerinnen und Schüler mit abgeschlossener Berufsausbildung durch vertieften allgemeinbildenden und fachtheoretischen Unterricht zum Studium an Fachhochschulen qualifiziert. Außerdem absolvierten zwölf Schülerinnen und Schüler aus dem dreijährigen

Berufskolleg Metalltechnik und ein Schüler aus dem dreijährigen gewerblich-technischen Berufskolleg Kfz-Technik die Fachhochschulreifeprüfung, auf die sie sich durch den Besuch von Zusatzunterricht vorbereitet hatten. Durch den Erwerb der Fachhochschulreife wurde die Basis für ein Studium an einer Hochschule gelegt.

Die Absolventen sind:

1BKFH1: Lorenz Barth (B), Maximilian Deeg, Fabian Fuchs, Felix Grampp (B), Maximilian Grimm (P), Kai Marco Grupp, Maximilian Hägele, Nico Valentino Kratschmann, Florian Kurz (B), Robin Lachnit (B), Simona Mack, Rainer Raab, Paul Schneider, Tim Schneider (B), Leon Schwarz (B), Sven Thorwart, Florian Uhl (P), Sven Welzenbach (P), Andreas Zunec.

1BKFH2: Tobias Abele (P), Fabian Beißwanger, Lajos Flavius Biró, Nicolai Brenner, Fabian Josef Dietenmeier (B), Fabian Drabek (B), Kai Fritz (B), Hannah Graf, Patrick Hirsch (P), Tobias Hirsch (B), Moritz Holl (B), Saskia Kaczan (P), Cem Denzel, Julian Kolb (B), René Lunz (P), Marcus Müller, Dominik Münderlein (B), Gideon Rupp, Klaus Seckler (B), Lukas Vossler (B).

3BKM3: Fabian Bezucha (B), Julia Egetemeyr (B), Jan Funk, Jonas Geiger, Max Hinderer, Tim Stimmler (B), Michael Sturm (B).

3BKEAG3: Michael Dehncke, Max Simon (B), Stefan Uhl (P), Christoph Weiser (B), Jan-Peter Zink.

3BKR3: Leon Celik.