51 Podestplätze für die Delphine

Erfahrene Sportler der Leistungsgruppe und junge Nachwuchssportler des Schwimmclub Delphin Aalen haben 51 Podestplätze beim Heimwettkampf aus dem Becken des Wasseralfinger Spieselfreibades gefischt.

Erstmalig an einem Wettkampf nahmen die Elisabeth Berreth (11 Jahre) und die zwei Jahre ältere Kalina Marinova teil. Bei drei Starts erzielte Berreth mit Platz zehn über 50 m Freistil ihr bestes Ergebnis. Im Klassement weiter vorne platzierte sich Marinova und wusste besonders über die Bruststrecke zu überzeugen und freute sich über Bronze über 100 Meter (m) Brust. Ein weiterer Neuzugang im Nachwuchsteam ist Markus Selig (12). Der Sprung aufs Podest blieb ihm verwehrt. Mit etwas mehr Erfahrung sprangen Clement Hermann und Tillman Feiler je sechsmal ins Wettkampfbecken. Dabei wurde Feiler für mit einem kompletten Medaillensatz belohnt. Erstmalig über 400m Freistil am Start konnte er sich gleich mit Gold belohnen. Platz zwei über 50 Freistil und Platz drei über 50 m Schmetterling komplettierten seine Bilanz. Mit Platzierungen unter den ersten zehn überzeugte Hermann besonders über die Kraulstrecken. Die 13-jährigen Finja Wiegand und Michael Hees traten gegen starke Konkurrenz an. Hees präsentierte sich mit Platz drei über 400m Freistil (5:19,62) in bestechender Form. Jeweils Platz zwei über 50 Freistil, 100 Freistil und 200 m Freistil unterstreichen seine Form. Für Wiegand gab es einen kompletten Medaillensatz. Neben ihrer Hauptlage Kraul überraschte sie mit Platz eins im 50-Meter-Rückenrennen. Auf den weiteren Starts erschwamm sie sich Silber über 50 Schmetterling und 100 m Freistil sowie jeweils Bronze für ihre Leistungen über 50 m und 200 m Freistil.

Erfolgreichste Starterin bei den arrivierten Delphinschwimmerinnen war mit fünf Goldmedaillen die 22-jährige Katja Mohr. So ließ Mohr über 100 m Rücken im Vor- und Endlauf als Schnellste der Veranstaltung nichts anbrennen. Drei weitere Goldmedaillen wanderten über 50 m Brust, 50 m Schmetterling und 100 m Kraul in ihre Schwimmtasche. Jeweils Platz zwei im 50 m Rücken und 50 m Freistilrennen sowie Platz drei im 100 Freistil Endlauf rundeten ihr Gesamtergebnis ab. Zwei weitere Athletinnen griffen mit Jasmin Schroll und Lilli Bauer in das Wettkampfgeschehen ein. Dabei wusste Bauer bei ihren sechs Starts mit vier Medaillen zu überzeugen. Besonders erfreulich war der Gewinn von Gold über 50 und 100 m Rücken. Bronze gewann sie über 100 und 400 m Freistil. Eine ähnliche Medaillensammlung kann Schroll vorweisen. So gewann sie die 50 m Brust, 200 m Freistil sowie 100 m Freistil Entscheidung der Altersklassenkonkurrenz. Über 50 m Rücken und 50 m Freistil schwamm sie auf Platz zwei. Je an einem Wettkampftag waren Denise Hoffmann und Simon Thaler am Start. Thaler hielt sich über Freistil schadlos und gewann sowohl die 50 als auch die 100 m Strecke. Über 100 m Brust schwamm er auf Platz zwei. Hoffmann holte sich Gold über 200 m Brust. Ihre Leistung über die 50 m Brust und Schmetterlingstrecke wurde mit Silber belohnt. Komplementiert wurde das SC Delphin Team mit Lena Wiegand, Said Beydeda und Nils Bauer. Alle drei Athleten landeten je dreimal auf dem Podest. Bauer erzielte mit Platz drei über 50 m Rücken und Platz zwei über 100 m Rücken sein bestes Einzelergebnis. Im Endlauf konnte er sich nochmals steigern und belegte Platz drei in 1:08,62 über 100m Rücken. Der Brustspezialist Beydeda überzeugte mit Platz zwei über 100 Brust, 200 Brust sowie 200 m Freistil. Gleich dreimal Bronze glänzte es für die 16-jährige Wiegand. Mit neuen Bestzeiten über die Bruststrecken konnte sie sich im 100 m und 200 m Brustrennen Bronze um den Hals hängen. Auch auf den langen 400 m Freistil musste sie nur zwei Gegnerinnen an sich vorbeiziehen lassen. Gleich fünf Staffeln hatte der SC Delphin in unterschiedlicher Besetzung gemeldet. Über 4 x 100 m Lagen der Frauen und im Mixwettkampf feierten die Staffeln Silber. Ebenso silbern glänzte es über 4 x 100 m Freistil mix. Über eine Bronzemedaille freuten sich zum Ende eines langen Wettkampfwochenendes die Frauen in der 4 x 100 m Freistil Staffel.