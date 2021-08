51-Jährige fährt auf Tanklastzug auf

Am Samstagnachmittag gegen 14.54 Uhr fuhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der A7 von der Anschlussstelle Aalen-Westhausen in Fahrtrichtung Aalen-Oberkochen. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr sie auf einen vor sich fahrenden Tanklastzug eines 36-jährigen auf. Der Mazda geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Die Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der rechte Fahrstreifen Autobahn, sowie der Standstreifen zeitweise gesperrt. Im Einsatz waren ein Notarzt, sowie ein Rettungswagen. Kräfte des Technischen Hilfswerkes, die gerade auf der Rückfahrt aus dem Hochwassergebiet waren, sichert zeitweise die Unfallstelle ab.