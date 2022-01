5:1 – Essingen ohne Mühe in Neu-Ulm

In seinem dritten Test in dieser Wintervorbereitung hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen seinen ersten Sieg einfahren können. Mit 5:1 hat sich die Mannschaft von Stephan Baierl gegen den TSV Neu-Ulm durchgesetzt. In der ersten Halbzeit kickte auch Neuzugang Steffen Lang mit, der dann aber in der Pause Bastian Joas wich.

Ein langer Ball von Patrick Funk war letztlich die Lösung für den ersten Treffer. Der Ball landete bei Niklas Groiß, der den Schlussmann umkurvte und zum 1:0 einschob (9. Minute). Zwar war die Baierl-Elf die spielbestimmende Mannschaft, jedoch fehlte beim finalen Pass häufig die Präzision. Das sollte sich in der zweiten Halbzeit dann ändern. Nach einer Flanke von der rechten Seite wurde der Ball zentral nach vorne geklärt. Dort stand der aufgerückte Tim-Ulrich Ruth, der den Ball zum 2:0 versenkte (55.). Nur fünf Minuten später dann legte Lukas Rösch auf Johannes Eckl ab, der aus rund 17 Metern das Ledern in den Winkel drosch zum 3:0 (60.). Der TSV hatte Fahrt aufgenommen und so fiel nur zwei Minuten später schon der nächste Treffer. Atmir Krasniqi bediente Dean Melo, der im Strafraum zum 4:0 abschloss (62.). Nach einem Ballverlust im Mittelfeld fasste sich der Neu-Ulmer Emir Abdulahovic ein Herz und zog aus rund 30 Metern ab und überwand damit den weit vor seinem Tor stehenden Alexander Michalik zum 1:4 (67.). Der Schlusspunkt aber gebührte den Essingern. In ein Anspiel des Neu-Ulmer Schlussmanns auf seinen Innenverteidiger spritzte Lukas Rösch und markierte so das 5:1 (74.).

Essingens Verbandsliga-Konkurrent TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trennte sich im Test gegen den Landesligisten TSV Bad Boll 0:0.