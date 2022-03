5:1-Auswärtssieg: SVW zeigt Reaktion

Hochverdienter Auswärtssieg vom SV Waldhausen bei TSV Köngen. Die Waldhäuser gewannen mit 5:1 (4:1). Nach zuletzt zwei verlorenen Spielen beim Tabellenführer Oberensingen sowie letzte Woche zu Hause gegen den FV Frickenhausen haben die Jungs von Trainer Jens Rohsgoderer mit dem Auswärtssieg in Köngen die richtige Reaktion gezeigt.

Die Spieler vom SV Waldhausen gingen hochmotiviert und konzentriert ins Spiel. Bereits in der zweiten Minute bediente der stark spielende Philipp Schiele Vedat Yel mit einem schönen Pass in die Tiefe, dieser fackelte nicht lange und schob zum 1:0 ins rechte Eck ein.

Der SV Waldhausen drückte weiter aufs Tempo und diktierte das Spiel. Wiederum war es Vedat Yel, der aus 25 Meter in der zehnten Minute einen Freistoß gefühlvoll über die Mauer von Köngen zum 2:0 ins linke Eck zirkelte. Kurze Zeit später verpasste Andi Herkommer nur knapp mit einem Kopfball das 3:0. Bis zu diesem Zeitpunkt war von Köngen nichts zu sehen. Eine kleine Unachtsamkeit der Waldhäuser Abwehr reichte jedoch aus, dass Köngen zum schmeichelhaften Anschlusstreffer kam. Waldhausen erhöhte nochmals das Tempo. Durch einen Abwehrfehler der Köngener Hintermannschaft kam Fabian Dolderer ans Leder. Dieser legte den Ball maßgerecht von der Grundlinie auf den freistehenden Wesley Wicker. Sicher erzielte er in Minute 22 das verdiente 3:1. Kapitän und Torwart Denis Wille vereitelte kurze Zeit darauf einen weiteren Treffer von einem Köngener Stürmer, der alleinstehend vor ihm auftauchte. In Halbzeit eins dann noch ein weiterer Waldhäuser Treffer durch Patrick Bühler in der 37. Minute. Ein schön heraus gespielter Treffer über mehrere Stationen der Waldhäuser Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild. Waldhausen bestimmte das Spiel. Das letzte Tor, zum hochverdienten 5:1 Sieg erzielte wiederum Patrick Bühler durch einen Presschlag in der 87. Minute. Der 5:1-Sieg hätte noch höher ausfallen können. In Halbzeit zwei rettete dreimal das Aluminium für den geschlagenen Torwart von Köngen. Durch diesen Auswärtssieg verteidigte Waldhausen weiterhin seinen hervorragenden dritten Tabellenplatz und hält weiterhin Kontakt zu den beiden erstplazierten Mannschaften der Landesliga.