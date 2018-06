500 Unternehmen beteiligen sich mit Sach- und Geldspenden

Der Lions-Club Aalen-Ellwangen-Schwäbisch Gmünd startet in diesem Jahr erneut seine vor vier Jahren ins Leben gerufene Weihnachtslos-Aktion. Sportlich gesehen darf diese zweifellos mit größer, weiter, höher umschrieben werden, nicht nur da die Vorbereitungsgruppe der Lions – Dr. Stefan Brucker, Prof. Dr. Holger Held, Michael Ruoff, Joachim Vogel, Florian Friedel und Marc Walter – ihr bewährtes Konzept lediglich in Nuancen verändern mussten, sondern auch weil die positive Rückmeldungen seitens der Sponsoren und Unterstützer aus der Wirtschaft prompt erfolgte: 500 Unternehmen beteiligen sich heuer mit Sach- und Geldspenden.

Und so steht auf der Gewinnliste Bemerkenswertes, wofür sich Held im Namen seiner Kollegen ausdrücklich bedankt. „Dieses Engagement dient unserer Region.“ 3000 Lose liegen an den Verkaufsstellen in Aalen, Ellwangen, Wasseralfingen und Ebnat aus. Allerdings, bereits zum Verkaufsstart gingen schon 1300 über den Ladentisch. Wer sich beteiligen möchte, müsse sich sputen, so Ruoff, da die Gesamtzahl der Lose auf 3000 begrenzt sei.

Die Chancen auf attraktive Gewinne sind zudem riesengroß. Mit jedem der Zehn-Eurolos winkt die Aussicht beispielsweise auf ein E-Bike (Wert von 2300 Euro), eine sechstägige Entdeckungsreise nach Island für zwei Personen (2000 Euro), iPads (Air 2) und jede Menge weiterer Preise. Die Sachgewinne sind indes nur eine Seite. „Es sind aber auch ideelle Preise, die beim Lions Weihnachtslos im Vordergrund stehen. Dinge, die man nicht im Laden um die Ecke kaufen kann. Einer dieser Preise ist eine geführte Mountain-Bike-Tour für sechs Personen durch die Wälder der Ostalb mit anschließender Einkehr in der Bierhalle“, hebt Brucker hervor, um zu betonen: „Wem das noch zu behäbig ist, dem sei ein Hinweis auf das Wochenende mit einem Mercedes AMG-Modell gestattet.“

Den dritten Ansatz greift Vogel auf. Das Weihnachtslos eigne sich ideal zum Verschenken an Freunde, Mitarbeiter und Verwandte, meint er. Das Wichtigste sei aber die soziale Komponente der Aktion. „Mit dem Weihnachtslos beschenkt man weitaus mehr Menschen, denn der Erlös der diesjährigen Aktion geht an den Kinderhospizdienst der Malteser, an die Schulbauprojekte in Togo und die Wachkomastation in Bopfingen. Das ist ein Los mit echtem Mehrwert.“

An folgenden Verkaufsstellen ist das Los für zehn Euro zu haben: SchwäPo Shop, Saturn Herrenmode, Tanzschule Rühl, Kieninger Steuerberatung, G.D. Kraus. Physio + Praxis für Physiotherapie, Vita Sports (alle in Aalen), Metzgerei Johann Maydl (Ebna) Metzgerei Schuster (Wasseralfingen) und Bistro Altstadt (Ellwangen). Am 6. Dezember verkaufen die Lions die Lose auf dem Weihnachtsmarkt des Café Podiums und beim Salon „Kat & More“ im alten Proviantamt in Aalen. Weitere Infos gibt es auch unter www.lions-aalen.de. Die Gewinnlose werden ab 3. Januar unter www.lions-aalen.de veröffentlicht.