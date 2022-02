500 Euro für die Ruine Kocherburg

Der Verein ProUko hat eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Initiative Ruine Kocherburg übergeben, die organisatorisch im Geschichtsverein Aalen verortet ist. Bei dem Treffen an der Ruine der Kocherburg berichteten die Mitglieder der Initiative, Erich Holzwarth und Dieter Matzik, über die Geschichte der Kocherburg und von der Freilegung dieses identitätsstiftenden Symbols. Der Verein ProUko möchte mit der Spende den Respekt und die Hochachtung vor ehrenamtlicher Tätigkeit und der Leistung der Mitglieder der Initiative zum Ausdruck bringen und würde sich sehr freuen, wenn diesem Beispiel viele weitere folgen würden, um die weitere Finanzierung dieses Mammutprojektes weiterhin zu sichern.